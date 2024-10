Como 'fator Yane Marques' ajudou chapa a vencer eleição presidencial do COB

A eleição de Marco La Porta como presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB) teve um fator importante: Yane Marques. Candidata à vice na chapa vencedora, ela se torna a primeira mulher na cúpula da gestão do esporte brasileiro. Medalhista olímpica, foi a ponte para o apoio maciço da Comissão de Atletas — que votou em bloco e influenciou o resultado final.

Esse protagonismo dos atletas começou há um tempo, quando eles me projetam a esse pleito junto ao La Porta. Pleito histórico. Estamos ocupando um espaço que estamos preparados para ocupar. Fico feliz por não só sentir a dor do atleta, hoje sei sentir a dor também do dirigente, presidente de confederação, das pessoas que fazem parte da gestão esporte. E estou com energia para colaborar e, com o La Porta, fazer um trabalho bacana.

Yane Marques

O que aconteceu

Yane se envolveu bastante na eleição e conversou com todas as confederações para angariar apoio. Ela foi atuante e ajudou La Porta na missão de convencer dirigentes.

Ela também já tinha respaldo dos atletas, pois muitos conviveram com ela na comissão. Desde que se aposentou, ela trilhou esse caminho de gestão esportiva.

Durante a COB Expo na semana passada, Yane esteve em São Paulo e cumpriu agenda junto com La Porta para a reta final de conversas antes da eleição.

Yane tinha apoio de Hortência, um dos maiores nomes do basquete, e também foi escolhida por atletas para representá-los na chapa com La Porta. Isso tudo teve um peso decisivo na eleição.

A Comissão de Atletas é composta por 19 membros. O grupo se reuniu e fechou voto na chapa de Marco La Porta e Yane Marques — o placar final foi 30 a 25 contra a chapa de Paulo Wanderley e Alberto Maciel Júnior.

Yane foi atleta do pentatlo e medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres-2012. Após encerrar a carreira, fez cursos do Instituto Olímpico Brasileiro, entre eles o Curso Avançado de Gestão Esportiva (CAGE) e o Programa de Carreira do Atleta do COB.

Yane Marques, vice na chapa de La Porta, celebra vitória na eleição do COB Imagem: Alexandre Loureiro / COB

Ela foi presidente da Comissão de Atletas entre 2020 e o início deste ano. Anteriormente, ela tinha sido vice da pasta, entre 2017 e 2020.

Estamos fazendo história hoje, escrevendo uma página do livro da história do Brasil. Pela primeira vez, na existência do Comitê Olímpico do Brasil, tem uma mulher [na cúpula]. Não sou só mulher, sou mãe, filha, esposa, nordestina, sertaneja, medalhista olímpica, e com muita vontade de aprender e entregar o meu melhor nesse projeto com o La Porta. Temos muita sintonia, temos muitos valores e princípios iguais, e vamos colocar em prática.

Yane Marques

Natural de Afogados da Ingazeira, Pernambuco, ela se mostrou ativa na gestão de esportes em Recife. Yane foi Secretária Executiva de Esportes do município e, hoje, é Secretária Executiva de Esportes Educacionais da Prefeitura de Recife.

Yane fez um agradecimento à Comissão de Atletas. A vice-presidente publicou um trecho da coletiva concedida após a eleição, e publicou um texto nas redes sociais. "Sou muito grata pelo trabalho que a Comissão de Atletas tem realizado por todos nós. O protagonismo dos atletas no cenário político é crucial para o desenvolvimento do esporte no Brasil. Esse papel é indispensável", diz trecho.

A comissão celebrou o triunfo da chapa de La Porta e Yane. "Momento histórico para os atletas e para o esporte olímpico brasileiro! Nossa comissão, mais uma vez, fez a diferença e votou com muita responsabilidade, comprometimento, ética e profissionalismo. Indicamos e elegemos uma atleta, medalhista olímpica e a primeira mulher a ocupar o cargo de Vice-presidente da maior entidade esportiva do nosso país".

Trajetória

Yane foi a primeira atleta latino-americana a ganhar medalha no pentatlo moderno na história das Olimpíadas. Ela foi bronze na modalidade em Londres-2012.

Ela começou no esporte através da natação e migrou para o pentatlo em 2003, e iniciou nas competições no ano seguinte. Ganhou o Campeonato Nacional de Pentatlo, em Porto Alegre.

Em 2007, foi medalhista de ouro no Pan-Americano do Rio de Janeiro. O título a classificou a participar das Olimpíadas de Pequim, em 2008.

Conquistou três medalhas nos Jogos Mundiais Militares de 2011. Ela levou o ouro por equipes, prata individual e bronze no revezamento misto. No mesmo ano, chegou à terceira colocação do ranking mundial.

A brasileira foi medalhista em Londres-2012. Ela ficou com a terceira colocação.

Yane ainda subiu ao pódio em competições importantes, como o Campeonato Mundial de 2015. Ela participou dos Jogos do Rio, e se aposentou ao fim de 2016.