Com oito novidades, Seleção Brasileira feminina é convocada por Arthur Elias para amistosos

O técnico Arthur Elias anunciou nesta sexta-feira a lista de 26 atletas convocadas pela Seleção Brasileira feminina para os dois amistosos diante da Colômbia. Os confrontos serão realizados nos dias 26 e 29 de outubro, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.

O treinador selecionou oito jogadoras que não haviam sido chamadas por ele anteriormente: Isa Haas, Kaká, Camilinha, Micaelly, Dudinha, Vic Albuquerque e Gio Queiroz.

Atual campeão do Campeonato Brasileiro, o Corinthians é o clube que aparece com mais atletas convocadas, com cinco. Palmeiras e São Paulo ficam logo atrás, com quatro jogadoras de cada time selecionadas.

O último duelo entre Brasil e Colômbia ocorreu na Data Fifa de fevereiro, durante a disputa da Copa Ouro. As equipes nacionais se enfrentaram na fase de grupos da competição, com vitória para a Seleção Brasileira por 1 a 0, que garantiu sua vaga nas quartas de final.

Confira a lista de convocadas para a Data FIFA de outubro:

Goleiras

Lorena - Grêmio

Natasha - Palmeiras

Tainá - América MG

Defensoras

Tarciane - Houston Dash (EUA)

Lauren - Atlético Madrid (ESP)

Vitória Calhau - Cruzeiro

Isa Haas - Internacional

Kaká - São Paulo

Yasmim - Corinthians

Bia Menezes - São Paulo

Fê Palermo - Palmeiras

Camilinha - São Paulo

Meio-campistas

Duda Sampaio - Corinthians

Laís Estevam - Palmeiras

Angelina - Orlando Pride (EUA)

Yaya - Corinthians

Atacantes