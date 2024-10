Memphis fica fora da convocação da Holanda para jogos da Liga das Nações

A seleção holandesa anunciou, nesta sexta-feira, sua lista de jogadores convocados para os próximos duelos da Liga das Nações, contra Hungria e Alemanha, dias 11 e 14, respectivamente. A principal ausência foi Memphis Depay, atacante do Corinthians e segundo maior artilheiro da história da Holanda.

Esta é a segunda vez consecutiva que o técnico Ronald Koeman opta pela não convocação de Depay, que também não foi chamado para os confrontos contra Bósnia e Alemanha, em setembro, pela mesma competição. A última vez que o camisa 94 do Corinthians esteve em campo por sua seleção foi em julho, na derrota por 2 a 1 contra a Inglaterra, pela semifinal da Eurocopa.

A Holanda está em segundo lugar do grupo 3 da Liga das Nações, com quatro pontos. A Alemanha, também com quatro, lidera a chave, enquanto Bósnia e Hungria, com uma unidade cada, ocupam a terceira e quarta colocações, respectivamente.

Confira a lista dos convocados

Goleiros

Mark Flekken (Brentford)

Nick Olij (Sparta Rotterdam)

Bart Verbruggen (Brighton)

Defensores

Virgil Van Dijk (Liverpool)

Denzel Dumfries (Inter de Milão)

Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen)

Lutsharel Geertruida (Feyenoord)

Jorrel Hato (Ajax)

Matthijs de Ligt (Manchester United)

Ian Maatsen (Aston Villa)

Micky van de Ven (Tottenham)

Stefan de Vrij (Inter de Milão)

Meio-campistas

Ryan Gravenberch (Liverpool)

Teun Koopmeiners (Juventus)

Tijjani Reijnders (Milan)

Xavi Simons (RB Leipzig)

Quinten Timber (Feyenoord)

Mats Wieffer (Brighton)

Atacantes

Brian Brobbey (Ajax)

Cody Gakpo (Liverpool)

Justin Kluivert (Bournemouth)

Donyell Malen (Borussia Dortmund)

Joshua Zirkzee (Manchester United)