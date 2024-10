CBF confirma partida da Seleção Brasileira contra o Uruguai em Salvador

Nesta sexta-feira, por meio de uma nota oficial, a CBF divulgou que o confronto entre Brasil e Uruguai, válido pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, acontecerá na Arena Fonte Nova, em Salvador. A partida está marcada para o dia 19 de novembro, às 21h45 (de Brasília).

Com a escolha, a Seleção Brasileira voltará a mandar um jogo na capital da Bahia após cinco anos. A última vez que o Brasil jogou em Salvador foi no ano de 2019, pela Copa América, contra a Venezuela. A equipe, na época sob o comando de Tite, empatou em 0 a 0 com os venezuelanos.

Este embate será o último da Amarelinha em solo brasileiro no ano de 2024, e a CBF receberá a Arena com 20 dias de antecedência para a preparação do estádio.

Na atual edição das Eliminatórias, o Brasil possui três vitórias, um empate e quatro derrotas. A Seleção ocupa a quinta colocação da tabela, com dez pontos conquistados, oito a menos que a Argentina, líder do torneio. Já o Uruguai é o terceiro colocado, com 15 somados.