Boston Celtics vence o Denver Nuggets na abertura da pré-temporada da NBA

O Boston Celtics iniciou a pré-temporada da NBA com vitória. No duelo contra o Denver Nuggets, o atual campeão da NBA venceu por 107 a 103, em partida disputada nesta sexta-feira fora dos Estados Unidos, na cidade de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

As principais estrelas disponíveis do Boston - Jaylen Brown, Jayson Tatum, Derrick White e Jrue Holiday - atuaram por tempo limitado no jogo. Com isso, o reserva Payton Pritchard foi o cestinha dos Celtics, com 21 pontos.

Na abertura da pré-temporada, o Boston não contou com jogadores importantes. Os pivôs Al Horford e Kristaps Porzingis desfalcaram a equipe, permitindo que Luke Kornet pudesse iniciar a partida como titular.

Do lado dos Nuggets, o astro Nikola Jokic esteve em quadra por apenas 16 minutos. Mas foi o tempo necessário para o pivô ser o cestinha da equipe, com 14 pontos.

Celtics e Nuggets voltam a se enfrentar pela pré-temporada neste sábado, novamente em Abu Dhabi.