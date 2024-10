Bahia x Flamengo: confira as prováveis escalações e onde assistir ao duelo do Campeonato Brasileiro

Após vencer o Corinthians no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, o Flamengo encara o Bahia neste sábado, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O objetivo do Rubro-Negro no duelo da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro é conquistar os três pontos e se manter vivo na competição. A bola vai rolar a partir das 19h (de Brasília).

Onde assistir: O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flamengo (@flamengo)

Com 48 pontos em 27 partidas, o Flamengo está em quarto lugar na tabela de classificação e a nove pontos do líder Botafogo, que tem um jogo a mais. Com dez rodadas para o fim do Brasileiro, a pressão está toda sobre o Rubro-Negro. O Bahia, por sua vez, aparece na sexta posição, com 45 pontos, e está no grupo que briga por uma vaga na Libertadores em 2025.

O Tricolor, embora realize uma temporada de relativo sucesso sob o comando do técnico Rogério Ceni, ostenta um incômodo tabu diante da equipe carioca. A última vitória neste confronto aconteceu em 2019, pelo Campeonato Brasileiro, também em Salvador.

De lá para cá foram dez partidas, com 100% de aproveitamento do Flamengo. Em 2024, as duas equipes já se enfrentaram no primeiro turno e nas quartas de final da Copa do Brasil, com três vitórias rubro-negras.

Além disso, o técnico Rogério Ceni, campeão brasileiro comandando o Flamengo em 2020, nunca venceu o Rubro-Negro, ou mesmo empatou, nas quatorze vezes em que o enfrentou como treinador.

Para buscar sua primeira vitória contra o ex-clube, Ceni não contará com um de seus principais jogadores. O também ex-rubro-negro Everton Ribeiro está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e ficará de fora. Além do meia, Biel e Rezende estão em transição física após recuperação de lesões e não estarão à disposição no banco de reservas.

Do lado do Flamengo, o técnico Filipe Luís ganhou um desfalque para seu segundo jogo a frente da equipe. O lateral esquerdo Alex Sandro apresentou um desconforto no músculo posterior da coxa direita e não viajou com a delegação para a capital baiana.

FICHA TÉCNICA



BAHIA X FLAMENGO

Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)



Data: Sábado, 5 de outubro de 2024



Horário: 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)



Assistentes: Neuza Inês Back (SP-Fifa) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)



VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

BAHIA: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Carlos de Pena e Cauly; Everaldo e Thaciano



Técnico: Rogério Ceni

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol



Técnico: Filipe Luís