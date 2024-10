Athletico-PR x Botafogo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Campeonato Brasileiro

Com 57 pontos conquistados, o Botafogo entra em campo neste sábado para medir forças com o Athletico-PR na Ligga Arena, em Curitiba. O duelo, às 16h30 (de Brasília), é válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro e um triunfo garante ao Glorioso terminar o fim de semana mais uma vez na liderança. Muito bom para um time que viu os rivais encostarem após empate sem gols com o Grêmio no jogo passado.

ONDE ASSISTIR

O jogo será transmitido pela TV Globo e pela Rede Furacão.

Se o Botafogo fala em luta pelo título do Brasileirão, a preocupação do Furacão envolve a outra parte da tabela de classificação. Há oito jogos sem saber o que é um triunfo na competição, o Furacão amarga uma séria crise, rara nos últimos anos do clube. A derrota de 1 a 0 para o Flamengo no Maracanã, no domingo passado, manteve o time com 31 pontos e flertando com a zona de rebaixamento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Botafogo F.R. (@botafogo)

Artur Jorge, técnico do Botafogo, sabe que o desgaste físico é um problema neste momento da temporada, mas prefere desviar o assunto e diminuir a pressão sobre seus atletas.

"Sabemos que viemos de uma sequência complicada e desgastante de jogos. Mas sabemos também que querem coisas que não conseguimos controlar. Portanto, vamos focar apenas em manter uma boa consistência de jogo para seguirmos bem-posicionados", disse o comandante botafoguense.

Para este jogo Artur Jorge deve mandar a campo a formação que considera ideal, após ter preservado alguns titulares no duelo com o Grêmio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Athletico Paranaense (@athleticoparanaense)

Pelo lado do Athletico, o técnico Lucho González aposta na raça de seus jogadores.

"Apesar do pouco tempo de trabalho, já estamos conseguindo colocar em prática a entrega em campo e a luta que são fundamentais para a realização de boas partidas. Acredito que vamos seguir nesta linha", disse ele.

Para este duelo o técnico Lucho González não poderá contar com o volante Christian, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Mas como Gabriel retorna de cumprir suspensão, vai acabar herdando a vaga.

FICHA TÉCNICA



ATHLETICO-PR X BOTAFOGO-RJ

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)



Data: 5 de outubro de 2025 (Sábado)



Horário: 16h30(de Brasília)



Árbitro: Flavio Rodrigues De Souza (SP)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)



VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

ATHLETICO-PR: Mycael, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Mateo Gamarra; Tomás Cuello, Gabriel, Erick e Lucas Esquivel; Bruno Zapelli, Agustín Canobbio e Pablo



Técnico: Lucho González

BOTAFOGO: John, Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Thiago Almada; Luiz Henrique, Igor Jesus e Jefferson Savarino



Técnico: Artur Jorge