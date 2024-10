Atacante do Santos é convocado para seleção colombiana sub-20

Promessa do Santos, o atacante Alejandro Villarreal foi convocado para defender a seleção colombiana sub-20. Os 23 atletas chamados pelo técnico César Torres se reunirão de 14 a 25 de outubro na Sede Esportiva da Federação Colombiana de Futebol, em Bogotá.

A convocação faz parte da preparação da Colômbia para o Sul-Americano sub 20, que será disputado em 2025.

Alejandro Villarreal foi contratado recentemente para as categorias de base do Santos, mas já foi chamado pelo técnico Fábio Carille para uma partida com o profissional. No dia 17 de agosto, ele entrou na reta final da derrota de 1 a 0 para o Avaí.

Desde então, o atacante não atuou mais no time de cima, mas vem sendo constantemente utilizado no sub-20. Em 16 jogos na temporada, foi titular em 12 e marcou quatro gols.

Veja a lista completa

Royner Andrés Benítez Hernández - Águilas Doradas



Jordan Javier García Bonnet - Fortaleza CEIF



Alejandro Ararat Díaz - Atl. Huíla



Luis Miguel Landázuri Cuenú - Atl. Nacional



Simón García Valero - Atl. Nacional



Jafe Rolan David Pérez Díaz - Atl. Nacional



William Mosquera Borja - Barranquilla FC



Jordan Barrera Herrera - Barranquilla FC



Juan Machado Zuñiga - FC Cincinnati (EUA)



Jhon Aponzá Mina - Boca Jrs



Julián Andrés Bazán Medina - Deportivo Pereira FCSA



Iker Blanco Suárez - Ind. Medellín



Juan Arizala Micolta - Ind. Medellín



John Montaño Preciado - Ind. Medellín



Kener González Mosquera - Internacional FC De Palmira



Jhon Guzmán Pizarro - Internacional FC De Palmira



Joel Canchimbo Morales - Junior FC



Neiser Villarreal Quiñones - Millonarios FC



Carlos Sarabia Barrios - Millonarios FC



Elkin Dario Quiñones Bonilla - Orsomarso SC



Leandro Solarte Alvariñas - Racing Club (ARG)



Bryan Mateo Caicedo Ramos - FC Porto (POR)



Alejandro Villarreal Zuluaga - Santos-Sp (BRA)