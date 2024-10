André Baran salva match-point e vence em sua estreia como Nº 1 do mundo no tênis de praia

O catarinense André Baran empolgou em sua estreia como número 1 do mundo do tênis de praia, ao lado do italiano Michele Cappelletti, na noite desta quinta-feira, no ITF BT 400 de Belo Horizonte (MG), um dos maiores torneios do mundo, disputado na Arena RM, de Rafael Moura, no Espaço 356. A competição conta com a maioria dos top 10 do masculino e feminino, distribuindo US$ 35 mil em premiação total (R$ 192 mil) e 440 pontos para a parceria campeã no ranking mundial.

Em um duelo de duas horas e salvando um match-point, Baran e Cappelletti derrotaram a poderosa dupla do venezuelano Ramon Guedez e do jogador de Aruba, Aksel Samardzic, dois ex-top 10, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (8/6) 3/6 12/10, na quadra central Júnia Moura lotada. Baran e Cappelletti salvaram o match-point no 10 a 9 abaixo no super tie-break e conseguiram a virada nos detalhes.

Novo campeão mundial, Baran comentou sua estreia como número 1 e os perigos do confronto: "Nacho pegou muitos cabeças de chave quando ele saiu do top 8 e isso prejudicou um pouco o ranking dele, perdendo pontos. Eles são uma dupla muito forte, agressiva, saque e pressão. Fazia algumas semanas que não jogávamos juntos e uma estreia contra uma dupla que a velocidade da bola é de 200 km/h mexe um pouco com a mente. Várias bolas nossas saíram por um pouquinho. É o tipo de jogo que poderia escorregar, muito emocional. Cappelletti foi muito corajoso, sacou demais no match-point contra, tenho que dar total crédito a ele", disse Baran, natural de Brusque (SC).

Cappelletti completou: "Como primeiro torneio como líderes do ranking, poderíamos ter um pouco mais de sorte na chave (risos). Nacho Guedez e Aksel são dois ex-top 10. Essa dupla costuma matar os cabeças de chave, já ganharam de vários. Jogamos um ótimo jogo, eles pressionam muito. É difícil quebrar o saque deles, sempre pancadas, muita pressão, eu estava muito nervoso, confesso, mas conseguimos nos safar, deu certo". Eles enfrentam agora a parceria de Gianpiero Moretto e Caio Gazoli.

Dupla cabeça de chave 2 e que liderava o ranking até o começo do mês passado, o italiano Mattia Spoto e o francês Nicolas Gianotti estrearam com triunfo por 6/0 6/2 sobre Renzo Amâncio e João Wiesinger. Os dois podem recuperar a liderança do ranking caso façam boas campanhas esta semana na capital mineira e na próxima semana em São Paulo.

"Estamos bem perto do ranking número 1. Eu e meu parceiro queremos voltar para o topo. Sabemos que é possível se ganharmos um ou dois torneios. Estamos focados e vamos dar o nosso melhor para voltar ao topo", apontou Gianotti que comentou a rivalidade instaurada esta temporada com a dupla de Baran e Cappelletti: "A rivalidade entre as duplas na busca pelo topo do ranking é boa para o público. A torcida pode sempre acompanhar grandes batalhas nas finais." Eles enfrentam Davi Abdanur e Mateus Freitas.

Marchezini e Chow estreiam com vitória na busca pelo topo. Italianas querem estragar a festa das brasileiras

A busca pelo inédito número 1 do mundo começou positiva para as brasileiras Sophia Chow e a jovem paranaense Vitória Marchezini, de 18 anos, atuais terceiras colocadas. A dupla frustrou a torcida mineira ao bater as jovens belo-horizontinas Luma Zumbaldi e Natália Buonincoutro, ambas de 15 anos, por um duplo 6/2 na quadra central Junia Moura lotada. Marchezini e Chow serão as líderes do ranking caso conquistem o troféu no sábado: "Já conhecia elas de uma clínica aqui em Belo Horizonte que o Rafa Moura me chamou, é muito legal enfrentá-las, elas jogam muito bem. É primeira rodada, à noite, estávamos um pouco nervosas, mas foi muito bom. Sophia sempre parceira, amanhã tem mais", apontou Marchezini que visa ser a mais jovem a virar líder do ranking. Elas enfrentam nesta sexta-feira, nas oitavas de final, as russas Elizaveta Kudinova e Anastasiia Semenova.

Sophia e Vitória podem ter em eventual semifinal a dupla italiana bicampeã mundial, Ninny Valentini e Giulia Gasparri, que derrotaram Rafaela Gallias e Mariane Camargo por 6/2 e 6/3. As duas, que foram vice-campeãs mundiais em setembro, querem 'estragar' a festa das amigas brasileiras no final de semana: "A gente sempre quer estragar a festa dos outros (risos)", brincou Giulia: "No caso, estamos felizes pela Vitória e Sophia, somos amigas delas, treinam conosco. Queremos ganhar o torneio, mas caso elas virem número 1 do mundo, tudo bem".

A mineira Graziela Silva e a campeã mundial pelo Brasil, Marcela Vita, avançaram com fácil triunfo por 6/3 6/0 sobre Leticia Junkes e Fernanda Maieto e enfrentam a dupla brasileira de Brenda Brissac e Beatriz Valerio.

A sexta-feira marca rodada dupla, com jogos começando às 9h30 (de Brasília), pelas oitavas de final e em seguida pelas quartas de final.

Resultados desta Quinta-Feira (3/10):

Quadra Central

11h - Veronica CASADEI (ITA) [4] / Ariadna COSTA GRAELL (ESP) 2×0 Giovanna PEDRINI (BRA) / Gabriela SATO (BRA) 6/0 6/0

- Veronica CASADEI (ITA) [4] / Ariadna COSTA GRAELL (ESP) 2×0 Giovanna PEDRINI (BRA) / Gabriela SATO (BRA) 6/0 6/0 12h - Filippo BOSCOLO MENEGUOLO (ITA) / Federico GALEAZZI (ITA) 2×1 Diego BOLLETTINARI (ITA) [6] / Carlos VIGON (VEN) 4/6 6/2 10/7

- Filippo BOSCOLO MENEGUOLO (ITA) / Federico GALEAZZI (ITA) 2×1 Diego BOLLETTINARI (ITA) [6] / Carlos VIGON (VEN) 4/6 6/2 10/7 13h30 - Flaminia DAINA (ITA) [2] / Nicole NOBILE (ITA) 2×0 Elaine BRANCO (BRA) / Maria GILLI (BRA) 6/1 6/0

- Flaminia DAINA (ITA) [2] / Nicole NOBILE (ITA) 2×0 Elaine BRANCO (BRA) / Maria GILLI (BRA) 6/1 6/0 14h30 - Victor AMORIM GONZAGA (BRA) / Gabriel SANTOS (BRA) 2×1 Airton Rodrigues MACEDO (BRA) / Felipe ROMAN (BRA) 5/7 6/2 10/6

- Victor AMORIM GONZAGA (BRA) / Gabriel SANTOS (BRA) 2×1 Airton Rodrigues MACEDO (BRA) / Felipe ROMAN (BRA) 5/7 6/2 10/6 17h - Giulia GASPARRI (ITA) / Ninny VALENTINI (ITA) [3] 2×0 Mariane CAMARGO (BRA) / Rafaela GALLIAS (BRA) 6/2 6/3

Giulia GASPARRI (ITA) / Ninny VALENTINI (ITA) [3] 2×0 Mariane CAMARGO (BRA) / Rafaela GALLIAS (BRA) 6/2 6/3 18h - Nicolas GIANOTTI (FRA) [2] / Mattia SPOTO (ITA) 2×0 Renzo TESTA LUTZENBERGER AMANCIO (BRA) / Joao WIESINGER (BRA) 6/0 6/2

Nicolas GIANOTTI (FRA) [2] / Mattia SPOTO (ITA) 2×0 Renzo TESTA LUTZENBERGER AMANCIO (BRA) / Joao WIESINGER (BRA) 6/0 6/2 19h30 - Sophia CHOW (BRA) / Vitoria MARCHEZINI (BRA) [1] 2×0 Natalia BUONINCOUTRO (BRA) / Luma ZAMBALDI (BRA) 6/2 6/2

Sophia CHOW (BRA) / Vitoria MARCHEZINI (BRA) [1] 2×0 Natalia BUONINCOUTRO (BRA) / Luma ZAMBALDI (BRA) 6/2 6/2 20h30 - Andre BARAN (BRA) / Michele CAPPELLETTI (ITA) [1] 2×1 Ramon GUEDEZ (VEN) / Aksel SAMARDZIC (ARU) 7/6 (8/6) 3/6 12/10

Quadra 2

11h - Maksimilians Niklass ANDERSONS (LAT) / Dmitrii PAVLOV (RUS) Marco GARAVINI (ITA) / Miguel PERES (BRA) 6/2 6/0

Maksimilians Niklass ANDERSONS (LAT) / Dmitrii PAVLOV (RUS) Marco GARAVINI (ITA) / Miguel PERES (BRA) 6/2 6/0 12h - Julia NOGUEIRA (BRA) / Isadora PANSANI SIMOES (BRA) [6] 2×0 Gabriela ANZOLA (VEN) / Maria Giulia COLTRO SORCI (BRA) 6/2 6/4

Julia NOGUEIRA (BRA) / Isadora PANSANI SIMOES (BRA) [6] 2×0 Gabriela ANZOLA (VEN) / Maria Giulia COLTRO SORCI (BRA) 6/2 6/4 13h30 - Douglas COLLANI (BRA) / Anttónio TREMURA (BRA) 2×0 Luca CRAMAROSSA (ITA) / Hugo Cesar DOJAS (BRA) 7/5 6/3

- Douglas COLLANI (BRA) / Anttónio TREMURA (BRA) 2×0 Luca CRAMAROSSA (ITA) / Hugo Cesar DOJAS (BRA) 7/5 6/3 14h30 - Eva FERNANDEZ PALOS (ESP) [8] / Raquel IOTTE (BRA) 2×0 Andrea COLAVITA (VEN) / Lorena MELO (BRA) 6/2 6/3

- Eva FERNANDEZ PALOS (ESP) [8] / Raquel IOTTE (BRA) 2×0 Andrea COLAVITA (VEN) / Lorena MELO (BRA) 6/2 6/3 16h - Davi ABDANUR (BRA) / Mateus GARCIA FREITAS (BRA) 2×1 Luca ANDREOLINI (ITA) / Niccolo GASPARRI (ITA) 2/6 6/2 10/6

- Davi ABDANUR (BRA) / Mateus GARCIA FREITAS (BRA) 2×1 Luca ANDREOLINI (ITA) / Niccolo GASPARRI (ITA) 2/6 6/2 10/6 17h30 - Graziele DA MATA SILVA (BRA) / Marcela VITA (BRA) [7] 2×0 Leticia JUNCKES (BRA) / Fernanda MAIETO FRANCO (BRA) 6/3 6/0

- Graziele DA MATA SILVA (BRA) / Marcela VITA (BRA) [7] 2×0 Leticia JUNCKES (BRA) / Fernanda MAIETO FRANCO (BRA) 6/3 6/0 18h30 - Gabriele GINI (ITA) / Gustavo RUSSO (BRA) 2×1 Mateus BUSNARDO BUEMO (BRA) / Hugo PARONETTO RUSSO (BRA) 1/6 7/5 10/6

- Gabriele GINI (ITA) / Gustavo RUSSO (BRA) 2×1 Mateus BUSNARDO BUEMO (BRA) / Hugo PARONETTO RUSSO (BRA) 1/6 7/5 10/6 20h - Felipe COGO LOCH (BRA) [4] / Antonio Miguel RAMOS VIERA (ESP) 2×0 Augusto LARANJA (BRA) / William MORI (BRA) 6/1 6/1

Quadra 4

11h - Raiza DANTAS (BRA) / Amanda HELMINSKY (BRA) 2×1 Luana PEREIRA (BRA) / Cecilia SILVA LOPES (BRA) 6/1 6/2

Raiza DANTAS (BRA) / Amanda HELMINSKY (BRA) 2×1 Luana PEREIRA (BRA) / Cecilia SILVA LOPES (BRA) 6/1 6/2 12h - Isabelle VECHI (BRA) / Agatha WANDERLEY (BRA) 2×1 Manuela CINTRA ARCHETI (BRA) / Ana Carolina COSTA PREISNER (BRA) 2/6 6/2 14/12

Isabelle VECHI (BRA) / Agatha WANDERLEY (BRA) 2×1 Manuela CINTRA ARCHETI (BRA) / Ana Carolina COSTA PREISNER (BRA) 2/6 6/2 14/12 13h30 - Sofia CIMATTI (ITA) [5] / Greta GIUSTI (ITA) 2×0 Renata ALTOE (BRA) / Sandrila EVANGELISTA (BRA) 6/0 6/2

Sofia CIMATTI (ITA) [5] / Greta GIUSTI (ITA) 2×0 Renata ALTOE (BRA) / Sandrila EVANGELISTA (BRA) 6/0 6/2 14h30 - Caio GAZOLI (BRA) / Gianpiero MORETTO BELLO (BRA) 2×0 Rafael DE OLIVEIRA LUZZI RODRIGUES (BRA) / Diego RODRIGUES (BRA) 6/3 6/3

Caio GAZOLI (BRA) / Gianpiero MORETTO BELLO (BRA) 2×0 Rafael DE OLIVEIRA LUZZI RODRIGUES (BRA) / Diego RODRIGUES (BRA) 6/3 6/3 16h - Mattia BAZZI (ITA) / Marcelo RECK (BRA) 2×0 Samuel BASTOS (BRA) / Bernardo MOURA (BRA) 7/6 6/1

Mattia BAZZI (ITA) / Marcelo RECK (BRA) 2×0 Samuel BASTOS (BRA) / Bernardo MOURA (BRA) 7/6 6/1 17h30 - Raphael BORGES (BRA) / Alvaro COSTA VIANA CAMPANHARO (BRA) 2×1 Lucas CHERIONE (BRA) / Leonardo NEIVA MARIANI (BRA) 3/6 6/4 10/8

Raphael BORGES (BRA) / Alvaro COSTA VIANA CAMPANHARO (BRA) 2×1 Lucas CHERIONE (BRA) / Leonardo NEIVA MARIANI (BRA) 3/6 6/4 10/8 18h30 - Giovanni CARIANI (BRA) / Daniel MOLA (BRA) [3] 2×0 Matheus BELO (BRA) / Federico CAROLI (ITA) 6/2 6/2

Giovanni CARIANI (BRA) / Daniel MOLA (BRA) [3] 2×0 Matheus BELO (BRA) / Federico CAROLI (ITA) 6/2 6/2 20h - Leonardo GARROSSINO BRANCO (BRA) / Allan OLIVEIRA (BRA) [5] 2×1 Gustavo GOMES (BRA) / Henrique HENRIQUE BARROS MEDEIROS (BRA) 3/6 6/4 10/7

Quadra 5