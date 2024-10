América-MG x Coritiba: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Série B do Brasileiro

América-MG e Coritiba entram em campo nesta sexta-feira pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola irá rolar no Estádio Raimundo Sampaio, mais conhecido como Independência, a partir das 19h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR



O jogo terá transmissão do Sportv, na TV fechada, e do Premiere, via pay-per-view.

CLASSIFICAÇÃO

América-MG - 44 pontos em 29 partidas - iniciou a rodada em 7º lugar.



Coritiba - 41 pontos em 29 partidas - iniciou a rodada em 8º lugar.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

América-MG: Elias; Daniel Borges, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Alê, Juninho, Wallisson; Fabinho, Rodriguinho e Brenner.



Técnico: Lisca.

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Marcelo Benevenuto e Bruno Melo; Zé Gabriel, Vini Paulista e Josué; Matheus Frizzo, Júnior Brumado e Robson.



Técnico: Jorginho.

Arbitragem

O jogo será apitado pelo árbitro Dênis da Silva Ribeiro Serafim, com os assistentes Luanderson Lima Dos Santos e Esdras Mariano de Lima Albuquerque.