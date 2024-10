Alex Sandro sente desconforto na posterior da coxa direita e desfalca o Flamengo contra o Bahia

O lateral-esquerdo Alex Sandro não estará em campo nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Conforme informou o Flamengo na tarde desta sexta-feira, o jogador de 33 anos sentiu o músculo posterior da coxa direita e não estará disponível para o técnico Filipe Luís diante do Bahia.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Alex Sandro apresentou um desconforto na posterior da coxa direita e não foi relacionado para o jogo contra o Bahia. O lateral não tem lesão e segue trabalho de controle de carga no CT Ninho do Urubu", publicou o Flamengo em seu perfil oficial no Threads.

Publicado por @flamengo Ver no Threads

Para o alívio dos torcida rubro-negra, Alex Sandro não teve lesão constatada e passará por um controle de carga nos próximos dias. O Flamengo deve aproveitar a pausa no calendário brasileiro para a próxima data Fifa e recuperar as condições de jogo do lateral.

Alex Sandro já tem cinco jogos e um gol marcado pelo Flamengo. O lateral marcou o gol da vitória do Mengão contra o Corinthians na última quarta-feira, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil.

Com 48 pontos em 27 jogos, o Flamengo é o quarto colocado no Campeonato Brasileiro. A equipe carioca enfrenta o Bahia neste sábado, às 19h (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.