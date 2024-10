PVC e Hernan rebatem sobre Zubeldía 'fritado' no São Paulo: 'Isso não tem'

André Hernan e Paulo Vinícius Coelho rechaçaram no De Primeira que Luis Zubeldía esteja sendo "fritado" no São Paulo.

O que existe no Tricolor são ponderações ao trabalho de Zubeldía: na avaliação da diretoria, existem prós e contras, segundo os colunistas do UOL. "Fritura não tem", disse Hernan.

A informação que eu e o PVC trouxemos aqui no De Primeira foi a seguinte: existem prós e contras o trabalho do Zubeldia e no final da temporada vai ser feita uma análise do trabalho. Isso é absolutamente natural dentro de clubes de futebol e em qualquer carreira. Foi essa informação que a gente trouxe. Se você pegar o vídeo do meu canal de bastidores no fim de semana, tem o Zubeldia antes e o Zubeldia depois sendo ovacionado pela torcida do São Paulo. Então, não tem fritura aqui. O que tem é informação apurada e informação dada. André Hernan

PVC ressaltou que as críticas a alguns aspectos do trabalho de Zubeldía partem do São Paulo e do CT da Barra Funda. Uma delas é a maneira como o argentino tem utilizado (ou não) os reforços.

Se alguém está fritando o Zubeldía, desculpa, não somos nós dois. Nós estamos dando a informação vem de dentro de São Paulo. Não são jornalistas que fritam, a gente dá a informação. E eu garanto a você que a informação que a gente está dando está certa. A informação que está certa não é que o Zubeldia vai sair em dezembro, ninguém disse que o Zubeldia vai sair, nem agora, nem em dezembro. Agora, existe um desconforto e o desconforto passa pela utilização dos jogadores que chegaram. Isso é informação.

Eu trabalho com a informação que eu apuro. Nunca derrubei nenhum técnico. Nunca disse que o técnico tinha que ser demitido. Nunca disse que o Fernando Diniz tinha que ser demitido. Nunca disse que o Luxemburgo tinha que ser demitido. Nunca disse que o Tite tinha que ser demitido. Estou dando informação. Está acontecendo um cenário. O cenário está descrito. Ponto. É a informação com a qual nós trabalhamos, André Hernan e eu. Não conversamos com as mesmas pessoas e temos a mesma informação. Paulo Vinícius Coelho

