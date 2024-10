Zagueiros do Palmeiras aparecem entre melhores jovens do mundo em ranking

Vitor Reis (18) e Kaiky Naves (22), do Palmeiras, estão entre os melhores zagueiros do mundo com menos de 23 anos na atual temporada. O ranking é do instituto suíço Cies Football Observatory, e foi divulgado nesta quinta-feira (3).

O que aconteceu

Naves e Vitor Reis são os únicos representantes que atuam no futebol brasileiro no Top 10.

Vitor Reis disputou 15 jogos pelo Palmeiras na temporada e marcou dois gols, e Naves participou de 14 jogos. Ambos são muito bem avaliados pela comissão técnica de Abel Ferreira.

O zagueiro Murilo, ex-Corinthians e atualmente no Nottingham Forest, é outro brasileiro no ranking.

Reis aparece na 6ª posição com 80,6 de índice, enquanto Naves é o 9º, empatado com Martin Vitík (Sparta Praga) com 78,6. Os atletas receberam notas até 100 pontos no índice de desempenho do CIES.

Levi Colwill (Chelsea) é o líder do ranking com 89,2 pontos, Ryan Flamingo (PSV) é o segundo com 86,5, e Willian Pacho (PSG) fecha o Top 3 com 83,3.

