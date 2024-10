Vôlei Renata supera Vedacit Guarulhos no primeiro confronto do Paulista masculino

O Vôlei Renata venceu a primeira partida do play-off semifinal do Campeonato Paulista masculino de vôlei, Divisão Especial. Nesta quarta-feira, a equipe foi até Guarulhos e derrotou o Vedacit Vôlei Guarulhos, atual campeão estadual, por 3 set a 1, com parciais de (27/25, 25/14, 20/25 e 25/22), no Ginásio da Ponte Grande. Melhor campanha da primeira fase, o time campineiro confirmou o bom momento e sua condição de candidato ao título deste ano.

Com o resultado, o Vôlei Renata agora joga por mais uma vitória no sábado (5), no Ginásio do Taquaral, em Campinas, para carimbar sua passagem à final. Já o Vedacit tem de vencer a partida e provocar o Golden Set para seguir sonhando com o bicampeonato paulista. A partida terá início às 18h30 (de Brasília).

O jogo também foi bastante disputado, mas o Vôlei Renata soube controlar melhor a situação. Após um primeiro set bem disputado, os campineiros abriram 2 a 0 com mais facilidade.

No terceiro, o Vedacit Vôlei Guarulhos se recuperou e diminuiu a vantagem e parecia que iria dificultar as coisas para o adversário. Mas a reação foi anulado na série seguinte e o Vôlei Renata fechou a partida e deu um passo importante para conseguir a vaga.

Semifinal

02/10 - 20h - Vedacit Vôlei Guarulhos 1 x 3 Vôlei Renata- Ginásio da Ponte Grande

05/10 - 18h30 - Vôlei Renata x Vedacit Vôlei Guarulhos - Ginásio do Taquaral