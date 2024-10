Veja por que o contrato entre Santos e WTorre ainda levará 60 dias para ser assinado

Santos e WTorre avançaram nas conversas para a construção da nova Vila Belmiro. O contrato entre ambas as partes, porém, ainda não foi assinado. Segundo o presidente Marcelo Teixeira, isso ainda deve levar 60 dias para acontecer.

Isso porque, conforme apurado pela Gazeta Esportiva, ainda restam algumas minutas a serem debatidas no acordo. Os advogados das empresas estão lendo minuciosamente o contrato, para que não haja nenhuma divergência no futuro e toda construção ocorra da melhor forma possível.

"Ele está sendo elaborado. Dentro do cronograma será cumprido e estabelecido entre os escritórios. Demos o período de 60 dias para se concluir tudo. Deve ser celebrado ao final desse período", comentou Teixeira.

As negociações para viabilizar o novo estádio alvinegro começaram ainda em 2020, na gestão de José Carlos Peres. As conversas, porém, ganharam mais força na reta final do mandato de Andres Rueda, em 2023. Na época, criou-se a expectativa de que as obras começassem ainda em 2024.

Marcelo Teixeira assumiu em janeiro deste ano e, desde então, realizou diversas alterações no projeto. Assim, a construção ainda não saiu do papel.

Mesmo com o contrato com a WTorre perto de ser assinado, ainda não há uma previsão de quando as obras devem ter início. Isso porque a diretoria quer esperar a conclusão do Pacaembu, para não ficar sem casa.

"Dependemos do Pacaembu. Com as obras concluídas do Pacaembu, será a casa do Santos. Não adiantava nada antecipar fotos se não temos onde jogar. Não depende do Santos, depende da obra do Santos. Precisamos da conclusão da obra do Pacaembu, que será a casa do Santos", finalizou Marcelo Teixeira.