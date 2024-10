Veiga usa ausência de Estêvão para afastar má fase e recuperar espaço no Palmeiras

O meio-campista Raphael Veiga voltou a desempenhar um bom papel com a camisa do Palmeiras. Mesmo sendo em um dos principais nomes do elenco alviverde, o atleta estava em má fase e chegou a ir para o banco de reservas. No entanto, retomou seu espaço nos últimos jogos.

O retorno de Veiga se deve a um fator: a ausência de Estêvão. O jovem teve uma contusão muscular na coxa esquerda e tem desfalcado a equipe. O meia, desta forma, recuperou uma vaga entre os titulares, mas em outra função.

Após perder a titularidade para Mauricio, o camisa 23 tem atuado pelo lado direito do ataque. Foi assim, pelo menos, nas últimas duas partidas do Verdão, contra Vasco e Atlético-MG.

Em ambos os jogos, Raphael Veiga se apresentou como um meia partindo da faixa direita do campo, função diferente do ponta habitual, como é Estêvão. E o esquema funcionou, tanto que o Palmeiras venceu os dois confrontos, tendo o jogador como destaque.

Diante do Vasco, em Brasília, o camisa 23 mandou uma bola na trave. Já contra o Atlético-MG, guardou dois gols em cobranças de pênalti e foi decisivo para o triunfo alviverde em Campinas, por 2 a 1.

Veiga ainda voltou a balançar as redes de maneira frequente depois de um belo tempo. Recentemente, o meia chegou a ficar 12 partidas sem anotar um tento.

Em 2023, o meio-campista soma 14 gols marcados e sete assistências em 48 jogos. Ele é o quinto que mais vezes foi a campo pelo time na temporada e o segundo maior artilheiro do ano, só atrás de Flaco López, com 21 bolas na rede.

Como Estêvão ainda deve ficar de fora do duelo com o Red Bull Bragantino, neste sábado, pela 29ª rodada da Série A do Brasileirão, Raphael Veiga deve ter nova chance como titular para confirmar o bom momento, ainda que em outra função. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid.