Vasco x Juventude: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileiro

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Vasco e Juventude se enfrentam neste sábado (5), às 21h, em São Januário, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida terá transmissão de SporTV e Premiere. O Placar UOL também acompanha o duelo em tempo real.

O Cruz-Maltino vem de jogo na Copa do Brasil. A equipe comandada por Rafael Paiva perdeu por 2 a 1 para o Atlético-MG, no jogo de ida, na Arena MRV.

O Vasco tenta se aproximar do G6. O time começou a rodada na nona colocação, com 36 pontos, nove atrás do sexto colocado Bahia.

A comissão vascaína ainda não definiu a equipe que vai a campo. O jogo da volta na Copa do Brasil está marcado para o dia 19, em São Januário.

O Juventude tem pontuação parecida com a do Vasco. A equipe de Caxias do Sul tem 33 pontos e quer se afastar da zona de rebaixamento — o Corinthians, em 17º, soma 28.

Os gaúchos vão ter desfalques. Os volantes Ronaldo e Thiaguinho, lesionados, não estão à disposição do técnico Jair Ventura, e a posição á frente da zaga se torna uma incógnita para o jogo.

Prováveis escalações:

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Jean David, Coutinho (Payet) e Emerson Rodríguez; Vegetti. Técnico: Rafael Paiva

Juventude: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Dudu Vieira (Luís Oyama), Jadson e Nenê; Lucas Barbosa, Edson Carioca e Gilberto. Técnico: Jair Ventura

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 5 de outubro de 2024, sábado, às 21h (de Brasília)

Transmissão: SporTV e Premiere