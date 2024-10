CBF divulga áudio do VAR em gol anulado de Gabigol: 'situação factual'

A CBF divulgou nesta quinta-feira (3) o áudio do VAR no gol anulado de Gabigol na vitória do Corinthians por 1 a 0 pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil.

O que aconteceu

O VAR analisou se houve toque de Gabigol antes da bola entrar no gol. O lance aconteceu aos 26 minutos do segundo tempo, e o Flamengo já vencia por 1 a 0.

Na sequência, o VAR traçou as linhas no "calcanhar" do lateral Hugo e no "ombro" de Gabigol. Rodolpho Toski Marques era o responsável pelo árbitro de vídeo na partida.

Situação factual. O jogador que faz o gol, de número 99, está em posição de impedimento. Impedimento. Rodolpho Toski Marques

Após revisão, o árbitro Wilton Pereira Sampaio mudou sua decisão e anulou o gol por impedimento. No primeiro momento, ele apontou gol legal de Gabigol.

O Flamengo precisa de um empate para se classificar para a final do Brasileirão. O jogo de volta será no dia 20 (domingo), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.