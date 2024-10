Transmissão ao vivo de Fluminense x Cruzeiro: veja onde assistir

Fluminense e Cruzeiro medem forças hoje (3), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

O Fluminense é o 18º colocado do Brasileirão, com 27 pontos. Já o Cruzeiro está na oitava colocação, com 43 pontos.

O Tricolor vem de derrota e precisa vencer para sair da zona de rebaixamento. Os comandados de Mano Menezes perderam para o lanterna Atlético-GO por 1 a 0 na rodada anterior.

Já o Cruzeiro quer voltar a vencer após três jogos para retornar ao G6. A equipe de Fernando Diniz empatou com o Vasco em 1 a 1 na partida anterior. Será o primeiro duelo do treinador contra o Fluminense após o título da Copa Libertadores do ano passado.

Fluminense x Cruzeiro -- Campeonato Brasileiro