'Se Zubeldía fosse brasileiro, já teria saído com fritura', dispara Arnaldo

Durante a Live do São Paulo desta quinta (3), o comentarista Arnaldo Ribeiro afirmou que a diretoria do clube tem 'fritado' o treinador Luís Zubeldía.

Arnaldo destacou que a fritura é caracterizada pelo fato de a diretoria deixar vazar as divergências com o treinador para a imprensa. O jornalista opinou que um técnico brasileiro já teria deixado o comando do São Paulo se o mesmo processo estivesse em curso.

Zubeldía nunca foi a primeira opção para técnico do Boca Juniors. A primeira opção é o Gago, a segunda é Schelotto, talvez. O Riquelme quer alguém com afinidade a ele e ao Boca. E o Riquelme é um lunático dirigindo. Mas aí, como nós próprios conseguimos, quando chega informação, via direção do São Paulo, que o São Paulo não faria grande oposição a uma proposta do Boca, nós percebemos, sentimos aquele cheiro de enxofre, de fritura. Eu estou sentindo esse cheiro há muito tempo. Uma coisa é ter ponderações ao trabalho do treinador, críticas, divergências. Outra coisa é jogar isso para a imprensa. Isso é fritura e é o que está acontecendo no São Paulo. Se fosse um técnico brasileiro, acostumado com nosso jeito, já teria ido embora. Como ele talvez esteja meio alheio a isso e como tem apoio dos torcedores e jogadores, o processo fica mais difícil.

Arnaldo Ribeiro

Vitória que comprar o volante Luan, emprestado pelo São Paulo

O jogador está emprestado pelo São Paulo ao clube baiano desde o início da temporada. A negociação entre Vitória e representantes de Luan já começou, mas o clube tricolor ainda não foi formalmente consultado.

Fundo de investimento será salvação? Saiba como vai funcionar

O Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou por 185 votos a 40 a criação do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios São Paulo Futebol Clube, em parceria com a Galapagos Capital e com a OutField.

