'O Michael está aqui': o que se sabe sobre o estado de saúde de Schumacher?

Do UOL*, em São Paulo

O ex-piloto de fórmula 1 Michael Schumacher, 55, teria aparecido no casamento da filha Gina com Iain Bethke na sexta-feira passada (27). A cerimônia aconteceu em uma vila da família Schumacher na ilha de Maiorca.

O jornal alemão Bild informou que os celulares dos convidados foram confiscados durante a aparição do ex-piloto, conforme reportou a Folha de S.Paulo. O estado de saúde de Schumacher é mantido em segredo há mais de 10 anos, desde o acidente de esqui que sofreu em dezembro de 2013, nos Alpes Franceses.

O que se sabe?

Schumacher sofreu um acidente gravíssimo esquiando na estação de Méribel, nos Alpes franceses. Desde então, a família blinda o ex-piloto e divulga poucas informações sobre seu estado de saúde.

O alemão acordou do coma quase seis meses após o acidente. Michael voltou para sua casa em Lake Geneva, na Suíça, depois de nove meses.

Por lá, ele passava por reabilitação. A família e sua equipe nunca deram detalhes precisos do tipo de tratamento.

Apenas alguns familiares e amigos íntimos são autorizados a visitar Michael. Felipe Massa, por exemplo, diz que "tem noção" de como Schumacher está, mas que respeita a privacidade da família.

Filho dá pista do estado. Mick Schumacher, filho do astro e agora piloto reserva da Mercedes na F1, lamenta que não possa "trocar figurinha" sobre automobilismo com o pai.

O arcebispo alemão Georg Gänswein disse em 2018 que o piloto "consegue sentir as pessoas ao redor dele". Também comentou que o rosto do ex-piloto está "um pouco mais cheio".

Pessoas que afirmam ter tido informações indicam que ele não consegue se comunicar. Quem revelou essa questão da comunicação, por exemplo, foi Pietro Ferrari, filho do fundador da escuderia italiana.

Um dos poucos que mantém contato com os familiares é Jean Todt, ex-presidente da FIA e ex-chefe da Ferrari, equipe onde Schumacher trabalhou. Na semana passada, ele comentou o caso à imprensa francesa.

Michael está aqui, então não sinto falta dele. [Mas ele] simplesmente não é o Michael que costumava ser. Ele é diferente e é maravilhosamente guiado pela esposa e pelos filhos que o protegem. A vida dele agora é diferente e tenho o privilégio de compartilhar momentos com ele. Isso é tudo que posso dizer.

Jean Todt ao L'Equipe em dezembro de 2023

Algumas notícias recentes indicam que Schumacher tem sido submetido a terapias promissoras. Uma abordagem notável inclui o uso de sons de carros de corrida para estimular certas funções cognitivas. A ideia é explorar a ligação emocional do ex-piloto com o mundo das corridas, buscando reações positivas que possam contribuir para sua reabilitação.

A imprensa europeia diz que o tratamento do alemão custa 134 mil euros - cerca de R$ 800 mil - por semana. O alto valor obrigou a família a vender boa parte do patrimônio, incluindo mansões, um jatinho privativo e diversos relógios de Michael.

Por que estado de saúde não é divulgado?

Foi uma decisão da família. Felix Damm, advogado que representa os familiares do piloto, falou sobre o tema ao portal alemão LTO (Legal Tribune Online).

Sempre foi uma questão de proteger coisas privadas. Discutimos muito sobre como isso é possível. Então também consideramos se um relatório final sobre a saúde de Michael poderia ser o caminho certo para fazer isso. Mas isso não teria sido tudo e teria de haver 'boletins instáveis' constantemente atualizados.

Felix Damm, advogado da família.

Mulher do ex-piloto acredita que é uma forma de protegê-lo. Um documentário produzido em 2021 e disponibilizado na Netflix, o único que possui o apoio da família, dá poucas pistas sobre a saúde do piloto. No entanto, a produção traz uma declaração rara de Corinna, sua esposa.

Estamos tentando continuar como uma família do jeito que Michael gostava. E ainda gosta. Estamos seguindo com nossas vidas. 'Privado é privado', é o que ele sempre dizia. Michael sempre nos protegeu, e agora estamos protegendo Michael. [...] Todos sentem falta dele, mas o Michael está aqui. Diferente, mas está, e isso nos dá força, eu acho. Estamos juntos. Moramos juntos em casa. Fazemos terapia. Fazemos todo o possível para que Michael melhore e para garantir que fique confortável.

Corinna Schumacher, mulher do ídolo da F1.

Quem repassar informações sobre a saúde de Schumacher pode ser processado. Segundo o advogado, mesmo amigos e pessoas próximas podem ser alvo da Justiça caso tornem públicas questões privadas.

Se não é a pessoa em causa que está agindo, mas sim amigos ou conhecidos que divulgam informações privadas, este não é um caso de 'autoexposição voluntária' da esfera privada. A pessoa afetada pode, portanto, defender-se contra a divulgação de circunstâncias da vida privada, mesmo que a informação provenha de conhecidos.

Felix Damm, advogado da família.

*Com informações da Agência Estado e de reportagem publicada em 29/12/2023.