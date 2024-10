São Paulo renova contrato de joia da base com multa de R$ 362 milhões

O São Paulo acertou a renovação de contrato com uma das principais joias de suas categorias de base. Trata-se do atacante Ryan Francisco, de apenas 17 anos. O novo vínculo com o jogador será válido até 30 de agosto de 2028. Antes, seu compromisso com o Tricolor vencia em janeiro de 2026.

Como Ryan Francisco completará 18 anos somente no dia 21 de novembro, a renovação deverá ser formalizada futuramente, já que o novo vínculo será válido pelos próximos quatro anos, e a FIFA prevê que apenas atletas maiores de idade podem assinar vínculos superiores a três temporadas.

Para se proteger do assédio de clubes estrangeiros, o São Paulo estabeleceu uma multa rescisória de 60 milhões de euros (R$ 362 milhões) no novo contrato com Ryan Francisco.

O atacante é considerado um fenômeno em Cotia. Na atual temporada, jogando pelo time sub-20, Ryan Francisco soma 38 jogos, 25 gols e oito assistências.