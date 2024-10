São Paulo não acredita em possibilidade de saída de Zubeldía para o Boca

Do UOL, em São Paulo (SP)

Internamente, o São Paulo não está preocupado com as notícias que citam o interesse do Boca Juniors (ARG) em contratar o técnico Luis Zubeldía.

O que aconteceu

O UOL apurou que dentro do Morumbis o assunto não ecoa. O Tricolor não acredita em qualquer chance de Luis Zubeldía deixar o clube rumo à Argentina.

A reportagem apurou que não houve contato do Boca até o momento.

Apesar do momento de Zubeldía não ser o melhor desde que ele chegou ao Tricolor, não há intenção por parte do São Paulo em uma troca de técnico.

Zubeldía está no São Paulo desde o final de abril. São 39 jogos no comando do Tricolor, sendo 21 vitórias, dez empates e oito derrotas. Foram 50 gols a favor e 29 contra.