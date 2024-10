Ryan deixa Maracanã de muletas e tem suspeita de fratura no tornozelo

Do UOL, em São Paulo e no Rio

O volante Ryan, do Corinthians, deixou o Maracanã de muletas após a derrota alvinegra por 1 a 0 diante do Flamengo, em jogo ocorrido nesta quarta (2) pela ida da semifinal da Copa do Brasil.

O que aconteceu

O atleta sofreu uma entorse no tornozelo durante o 1° tempo do duelo e foi substituído no intervalo. Ele deu lugar ao zagueiro Gustavo Henrique em meio a um novo sistema tático adotado pelo técnico Ramón Díaz.

Ryan deixou as dependências do Maracanã com o pé esquerdo imobilizado e usando muletas. O corintiano será submetido a exames nesta quinta-feira (3) para checar a gravidade da lesão.

Médica do Corinthians, Ana Carolina Côrte afirmou que há suspeita de fratura no local. O jovem de 21 anos é, portanto, dúvida para a partida do alvinegro contra o Inter, que ocorre neste sábado (5) pelo Campeonato Brasileiro.

O volante já fez 22 jogos na temporada e ganhou bastante espaço após a chegada de Ramón Díaz. Ele briga por posição com nomes como Martínez e Raniele na equipe.