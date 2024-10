Meio-campista do Palmeiras, Rômulo soma menos de 60 minutos nos últimos três meses

O meio-campista Rômulo não tem gozado de muito prestígio com a comissão técnica de Abel Ferreira. Contratado no início desta temporada, o jogador tem tido poucas oportunidades e está sem espaço no Palmeiras.

Rômulo não veio ao Alviverde com status de titular, mas levava a fama de ter sido um dos destaques do Paulista, com o Novorizontino. Quase seis meses após o término do Estadual, quando ele chegou ao clube, ainda não se firmou.

Até o momento, foram apenas 11 partidas disputadas pelo Verdão, com uma assistência. Com poucas chances, o meia atingiu menos de 60 minutos em campo nos últimos três meses.

Do início de julho até o final de setembro, Rômulo atuou só quatro vezes pelo Palmeiras. Ao todo, são 53 minutos em campo. Sua última aparição foi contra o Vasco, no último dia 22, em Brasília, quando entrou aos 45 da etapa final. Já no sábado passado, diante do Atlético-MG, em Campinas, não saiu do banco de reservas.

O jogador já foi elogiado por Abel Ferreira e sua comissão técnica pelo compromisso nos treinos, mas foi atrapalhado por dois fatores no Palmeiras: concorrência e lesão.

Dias após seu primeiro e único jogo como titular, diante do Criciúma, ele sofreu uma contusão na coxa direita e ficou de fora da equipe por cerca de um mês, o que dificultou o processo de adaptação, tão comentado por Abel.

A alta quantidade de opções para o setor também pesa contra. Quando chegou o Palmeiras, o único concorrente para a reserva de Raphael Veiga era Jhon Jhon, já negociado ao RB Bragantino. Com o tempo, chegaram, ainda, Mauricio e Felipe Anderson, que também pode exercer a função.

O cenário vivido por Rômulo, inclusive, contraria o caso Richard Ríos. O colombiano, contratado pelo Verdão no ano passado, após destacar-se pelo Guarani também no Campeonato Paulista, não demorou para ter minutos e assumir a titularidade.

O volante também chegou ao Verdão em meados de abril, após o Estadual, mas acabou a temporada com 53 partidas disputadas, 26 como titular. Ele, aliás, foi peça importante para a arrancada que culminou no título brasileiro.

Visando mais oportunidades, Rômulo quer repetir a dose e ajudar o Palmeiras a conseguir um inédito tricampeonato brasileiro. Segundo colocado da Série A, com um ponto a menos que o líder Botafogo, a equipe volta a campo já neste sábado, contra o Red Bull Bragantino, pela 29ª rodada do torneio. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid.