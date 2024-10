Rafael Paiva lamenta resultado diante do Atlético-MG, mas destaca força do Vasco dentro de casa

O Vasco foi derrotado pelo Atlético-MG, por 2 a 1, nesta quarta-feira, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, na Arena MRV. Depois do jogo, o técnico Rafael Paiva lamentou o resultado, mas destacou a força do Cruzmaltino dentro de casa para buscar a virada e a classificação.

"Não era o resultado que a gente veio buscar, a gente não veio pra se defender aqui, a gente sabe da força do Atlético, a gente também sabe que é muito difícil. Mas nós saímos com o sentimento de que o jogo está vivo. Em São Januário somos muito fortes. Nessa competição, na Copa do Brasil, a gente foi muito forte em todos os jogos e a gente sai com a sensação que a gente vai fazer de tudo pra passar" disse Rafael Paiva.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vasco (@vascodagama)

Com o resultado, o Vasco vai precisar vencer por dois gols de diferença na partida de volta para garantir vaga na final da Copa do Brasil. Uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis. O Atlético-MG tem a vantagem de jogar pelo empate. O segundo jogo acontece apenas no dia 19 de outubro, sábado, às 18h30 (de Brasília), em São Januário.

"Vamos ter que sangrar muito para vencer. A torcida vai nos ajudar como sempre ajudou e acreditar, porque o Vasco tem demonstrado nos últimos jogos que consegue reverter situações difíceis e a gente vai buscar essa classificação. Vamos lutar muito lá. A gente tentou, tentou, a gente oscilou no jogo, mas a gente leva o jogo vivo pra lá. A gente tem que ganhar em São Januário e tem que reverter esse resultado e buscar a classificação pra final. A gente vai lutar até o final", comentou o treinador.

Antes disso, o Vasco volta a campo neste sábado, às 21 horas, quando recebe o Juventude, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário. A equipe de Rafael Paiva ocupa a 9ª posição, com 36 pontos, enquanto o clube gaúcho é o 12º colocado, com 33 tentos.