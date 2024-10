Primeiro dia da chave principal do ITF BT 400 de Belo Horizonte inicia nesta quinta-feira; confira

O primeiro dia da chave principal do ITF Beach Tennis 400 de Belo Horizonte, um dos maiores torneios do mundo, promete ferver a quadra central da Arena RM na capital mineira com grandes partidas. A rodada começa a partir das 11h de Brasília), com 32 partidas no masculino e no feminino do evento com premiação total de US$ 35 mil (R$ 192 mil na cotação atual) e 440 pontos no ranking mundial da Federação Internacional de Tênis.

Ao todo onze países estão representados com a maioria dos top 10 entre homens e mulheres. A rodada noturna começa a partir das 18h com os campeões mundiais do ano passado, o francês Nicolas Gianotti e o italiano Mattia Spoto, cabeças de chave 2, que têm o objetivo de voltar ao topo do ranking. Eles pegam a forte dupla de João Wiesinger e Renzo Amâncio.

Destaque no feminino para as principais favoritas, a jovem Vitória Marchezini, de 18 anos, e Sophia Chow, que buscam o número 1 do mundo (caso conquistem o título). Elas enfrentam, a partir das 19h30, a dupla da capital mineira formada por Luma Zumbaldi, filha de Rafael Moura, e Natália Bounincoutro. A parceria mineira já venceu seis torneios internacionais na temporada e, convidada da organização, vai buscar causar uma surpresa jogando em casa.

Para finalizar o dia na principal quadra, os campeões mundiais e líderes do ranking, Michelle Cappelletti, hexacampeão mundial, e o catarinense André Baran, enfrentam dois ex-top 10, o venezuelano Ramon Guedez, e o jogador de Aruba, Aksel Samardzic. Guedez é considerado um dos sacadores mais fortes do circuito mundial. Baran fará seu primeiro torneio como número 1 do mundo, sendo o primeiro brasileiro a liderar a tabela em dez anos.

Na quadra 2, a lenda Marco Garavini e o talentoso paranaense Miguel Peres enfrentam o letão Maksmilians Andersons, que há pouco era top 10, e o russoDmitrii Pavlov. O duelo começa a partir das 11h. Campeãs na última semana em Campinas, Julia Nogueira e Isadora Simões, cabeças de chave 6, medem forças contra a venezuelana Gabriela Anzola e a brasileira Maria Sorci.

A partir das 17h30, a mineira Graziela Silva e a campeã mundial pelo Brasil, Marcela Vita, encaram Leticia Junckles e Fernanda Franco. Fechando a programação na quadra 2, a partir das 20h, Antomi Ramos, que vem de dois títulos seguidos e tem dois títulos mundiais, atua ao lado do jovem talentoso Felipe Loch. Eles pegam uma dupla do qualifying, Augusto Laranja e William Mori.

A dupla com o mineiro Gustavo Gomes e o goiano Henrique Medeiros furou o qualifying e enfrentam os cabeças de chave 5, o santista Allan Oliveira, campeãoi mundial pelo Brasil, e o top 10, Leonardo Branco, no último jogo da quadra 4, às 20h.