Por que Estêvão retornou aos treinos, mas tem presença incerta no Palmeiras

O atacante Estêvão não tem presença garantida no próximo jogo do Palmeiras, contra o RB Bragantino, no sábado (5), às 16h30, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 29ª rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

A reportagem apurou que o departamento médico do Palmeiras estipulou um prazo de recuperação para Estêvão de até quatro semanas, e o atleta está na segunda semana e meia de recuperação. O jovem de 17 anos teve diagnosticada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda no dia 18 de setembro.

Estêvão iniciou a transição física e sua presença entre os relacionados para o jogo depende de sua evolução durante a semana. Na última terça-feira (1), o atacante iniciou a transição física para retornar aos gramados, e ontem (2), ele participou de parte da atividade com os demais atletas do elenco. A reportagem soube que ele treinou sem se queixar de nenhuma dor e que está evoluindo bem da lesão.

Estêvão participou de parte do treino do Palmeiras da última quarta-feira (2) Imagem: Cesar Greco/Palmeiras

Abel Ferreira não quer acelerar retorno de Estêvão antes de reta final do Brasileirão. O jogador é o principal nome do Palmeiras no campeonato, líder em assistências (8) e vice-artilheiro (9). O desempenho da equipe com ele é totalmente outro: na sequência atual de seis vitórias seguidas da equipe no Brasileirão, com Estêvão no time foram 14 gols marcados e sem ele foram apenas 3.

Em julho, antes das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo, Estêvão havia sofrido entorses leves no joelho e no tornozelo. No final do mês ele iniciou a transição física, e Abel escalou o jogador entre os titulares no jogo contra o Vitória, no mesmo fim de semana, e ele sofreu uma nova lesão — por isso a preocupação.

Lesão de Estêvão tirou o jogador de jogos com a seleção brasileira. O Brasil enfrenta o Chile e Peru, dias 10 e 15 de outubro, respectivamente, e o jovem era um dos nomes cotados pelo técnico Dorival Jr.

Palmeiras pode ter vários "reforços" contra o RB Bragantino

Richard Ríos e Zé Rafael cumpriram suspensão pelo terceiro amarelo contra o Atlético-MG, e voltam a ser opções para Abel Ferreira.

Marcelo Lomba (pubalgia), Mayke (lesão na panturrilha direita), Marcos Rocha (mialgia na coxa direita) são outros nomes que iniciaram a transição física, participaram parcialmente dos treinos com os demais jogadores e podem aparecer entre os relacionados no fim de semana.

O Palmeiras é o vice-líder do Brasileirão com 56 pontos, apenas um atrás do líder Botafogo. Nesta rodada, a equipe carioca visita o Athletico-PR, na Ligga Arena, em Curitiba.