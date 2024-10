Palmeiras x União ABC: veja informações e onde assistir à estreia do Verdão na Copa do Brasil sub-20

A equipe sub-20 do Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira, contra o União ABC-MS, em confronto válido pela primeira rodada da Copa do Brasil da categoria. O duelo acontece às 15h (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.

A estreia do Verdão no torneio ocorre menos de uma semana após o título do Brasileirão da categoria. O time venceu o Cruzeiro na última segunda-feira, no Allianz Parque, sob olhares de Abel Ferreira e jogadores do elenco principal, e conquistou o tricampeonato brasileiro.

O Alviverde também irá em busca do terceiro título da Copa do Brasil sub-20. As Crias da Academia ganharam a taça em 2019, sobre o Cruzeiro, e em 2022, em cima do Flamengo na grande final.

A primeira fase da Copa do Brasil sub-20 é disputada em turno único. Portanto, o vencedor da partida avançará para as oitavas de final, onde encara o ganhador do duelo entre Coritiba e Juventude. Na próxima fase, os embates vão ser realizados em partidas de ida e volta.

Além da Copa do Brasil, o Palmeiras sub-20 ainda disputa nesta temporada a reta final do Paulistão da categoria. No dia 12 de outubro, o Verdão medirá forças diante do Corinthians, em Derby válido pelas quartas de final do Estadual. O clássico está agendado para as 15h, no Parque São Jorge.

Onde assistir Palmeiras x União ABC?

O jogo entre Palmeiras e União ABC será transmitido pela TV Palmeiras, canal oficial do clube no YouTube.