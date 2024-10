Palmeiras usufrui de longa pausa para ter Estêvão de volta e 100% após data Fifa

O Palmeiras vive a expectativa de, em breve, contar com o retorno do atacante Estêvão. O jovem está em processo de transição física após sofrer uma lesão muscular na coxa esquerda e já tem previsão para voltar a ficar à disposição do técnico Abel Ferreira.

O garoto tem evoluído, mas não deve reunir condições de ser relacionado para o jogo deste sábado, contra o Red Bull Bragantino, pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A tendência é que ele volte no próximo embate do time, diante do Juventude.

E, para isso, terá bastante tempo pela frente. Isso porque o Palmeiras joga neste sábado e, depois, só volta a atuar no dia 20 de outubro. Serão, ao todo, 15 dias de paralisação por conta da data Fifa.

A longa pausa permite que a comissão técnica alviverde poupe Estêvão contra o Massa Bruta e promova a sua volta à equipe depois desse período. Assim, ele terá tempo hábil de se recuperar plenamente da contusão e reunir o 100% de sua capacidade física na reta final da temporada.

Aos 17 anos, Estêvão já é uma das principais peças do Palmeiras. Em 2024, o seu primeiro ano como profissional, ele soma 11 gols e oito assistências em 36 partidas disputadas. O atleta já foi negociado ao Chelsea, da Inglaterra, mas só vai se transferir após o Mundial de Clubes de 2025, quando já tiver completado 18 anos.

É de fundamental importância que o Alviverde conte com o jogador em sua plenitude física para que ele possa ajudar a equipe na busca pelo inédito tricampeonato brasileiro. No momento, o Verdão é o segundo colocado da tabela, com 56 pontos, um abaixo do líder Botafogo.

O Palmeiras, inclusive, pode tomar a ponta do Brasileirão já neste sábado, contra o Bragantino. A confronto ocorre a partir das 16h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid.