Palmeiras treina e Estêvão puxa fila de lesionados que podem voltar ao time

O Palmeiras treinou na manhã desta quinta-feira (3), na Academia de Futebol, e mais uma vez contou com a presença de atletas que estão em transição física em campo.

O que aconteceu

Estêvão (coxa esquerda), Marcelo Lomba (pubalgia), Marcos Rocha (mialgia no músculo adutor da coxa direita) e Mayke (panturrilha direita) seguiram o processo de transição física e se aproximam de um retorno ao time.

No treino de hoje, os jogadores alviverdes realizaram atividades técnicas com objetivos específicos e, no final, aprimoraram finalizações.

Os atletas em transição fizeram trabalhos com cargas específicas e pré-estabelecidas pelo Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras.

Palmeiras, contra o RB Bragantino, no sábado (5), às 16h30, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 29ª rodada do Brasileirão. O Alviverde é vice-líder do Brasileirão com 56 pontos, apenas um atrás do líder Botafogo — nesta rodada, a equipe carioca visita o Athletico-PR, na Ligga Arena, em Curitiba.