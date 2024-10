Palmeiras faz atividades técnicas e mira recuperar lesionados para duelo com o Bragantino

O Palmeiras fez mais um treino nesta quinta-feira em preparação para o duelo contra o Red Bull Bragantino, que acontece neste sábado, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Academia de Futebol, os atletas realizaram atividades técnicas com objetivos específicos e, no final, aprimoraram finalizações.

O goleiro Marcelo Lomba, os laterais Marcos Rocha e Mayke, e o atacante Estêvão seguiram o processo de transição física. O arqueiro, há mais tempo neste processo depois de se recuperar de uma pubalgia, pode ser reforço para o time de Abel Ferreira no duelo contra o Massa Bruta.

Assim como o goleiro, Marcos Rocha e Estêvão também apareceram nas imagens do treino realizando atividades em campo com o elenco.

Os demais devem ser melhor avaliados até o dia do jogo. Marcos Rocha vem tratando de uma mialgia na coxa direita e está fora há dois jogos. Mayke vem sendo baixa desde a 25ª rodada devido a uma lesão na panturrilha direita, enquanto Estêvão está fora por conta de uma lesão na coxa esquerda.

Os outros desfalques do Verdão são o lateral esquerdo Piquerez e o atacante Bruno Rodrigues, que se recuperam de cirurgias no joelho esquerdo. Por outro lado, para o duelo contra o Bragantino, o Verdão pode ter de volta os volantes Richard Ríos e Zé Rafael, que retornam de suspensão.

O Palmeiras está em bom momento no Brasileirão, na cola do líder. A equipe palmeirense vem de seis vitórias seguidas na competição e, atualmente, ocupa o segundo lugar, com 56 pontos, um a menos que o Botafogo, que está na primeira posição.

Buscando ampliar a sequência de triunfos, o Palmeiras entra em campo no sábado, às 16h30 (de Brasília), para enfrentar o Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).