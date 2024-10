Palmeiras cita 'surpresa' após Esportes da Sorte ser barrada pelo governo

O Palmeiras se manifestou nesta quinta-feira (3) sobre sua relação com a Esportes da Sorte, patrocinadora máster do futebol feminino e presente nos banners de entrevistas do masculino.

O que aconteceu

O Palmeiras diz que recebeu com "surpresa" a informação sobre a ausência da empresa Esportes da Sorte na lista de bets autorizadas a operar no Brasil. A patrocinadora do Alviverde não estava na lista de bets autorizadas a funcionar legalmente no Brasil, divulgada na última terça-feira (1º) pelo Ministério da Fazenda. Ela também não consta na relação atualizada no dia de hoje.

Além disso, o clube informou que o Departamento Jurídico está cuidando do caso. O acordo entre Palmeiras e Esportes da Sorte vai até o fim de 2024.

Ministério da Fazenda explica ausências na relação atualizada. Sem citar o nome de nenhuma empresa ou site de apostas, a pasta afirma que foram barradas empresas que "colocam em questão elementos fundamentais para o desempenho de uma atividade". Entre as irregularidades avaliadas aparecem a "idoneidade das pessoas físicas e jurídicas envolvidas, bem como a origem e utilização dos recursos".

A Esportes da Sorte afirma que cumpriu com todas as exigências e entregou a documentação a tempo.

Veja o posicionamento do Palmeiras

A Sociedade Esportiva Palmeiras recebeu com surpresa a informação sobre a ausência da empresa Esportes da Sorte, patrocinadora da equipe feminina do clube, na lista de bets autorizadas a operar no Brasil. Nosso Departamento Jurídico está cuidando do caso.