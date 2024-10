Odair explica treta com Gerrard: 'Cobrei fair play e ele ficou bravo'

O técnico Odair Hellmann explicou a forte discussão que teve com Steven Gerrard nesta quinta-feira (3), pelo Campeonato Saudita.

O que aconteceu

Odair cobrou fair play de Gerrard no início do jogo entre Al-Raed e Al-Ettifaq, pelo Sauditão. O Raed de Hellmann venceu por 1 a 0.

Gerrard não gostou da cobrança, e uma forte discussão se iniciou. Com dedos em riste e rostos próximos, os treinadores foram afastados pelo quarto árbitro.

Ele [Gerrard] está sendo muito cobrado pelo investimento que foi feito desde o ano passado de milhões para o time dele. E hoje eles perderam para nós com oito estrangeiros. Nós ficamos com três e com cinco meninos em campo. Ele estava enlouquecido. Eu cobrei fair play dele no primeiro tempo e ficou bravo. Falei que o fair play era só com benefício para o seu umbigo. E que não precisavam dessa postura, era só jogar melhor pois não há comparação de investimento entre as equipes Odair Hellmann, ao UOL

O AL-Raed ganhou com três estrangeiros contra oito "gringos" do Ettifaq como Fofana, Wijnaldum, Vitinho e Mousse Dembelé. Durante o jogo, o time de Odair Hellmann ainda perdeu o argelino Sayoud e o marroquino Berkaoui.

O Al-Ettifaq de Gerrard é o sexto colocado, com 10 pontos. O Al-Raed foi para sétimo, com sete pontos.