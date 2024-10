Nem Calleri, nem Lucas: Welington e Arboleda são atletas mais utilizados no São Paulo

Se engana quem pensa que os atletas mais utilizados pelo São Paulo na atual temporada são os principais nomes do elenco, como Lucas e Calleri. Na verdade, o técnico Luis Zubeldía tem preferido escalar com mais frequência outros dois jogadores ao longo do ano: Arboleda e Welington.

Arboleda e Welington estiveram presentes em 47 dos 58 jogos do São Paulo na atual temporada. Ambos são titulares incontestáveis do Tricolor, assim como outros nomes, como Lucas e Calleri, porém, têm sido mais acionados por alguns fatores.

Arboleda, por exemplo, é o atleta com mais tempo de casa no São Paulo. O zagueiro chegou em 2017, viveu altos e baixos no clube, desde briga pelo rebaixamento à conquista do único título que faltava na galeria tricolor, e é, de longe, o zagueiro mais sólido do plantel comandado por Luis Zubeldía.

Já Welington é o único lateral esquerdo com certa experiência no elenco. A outra opção é o jovem Patryck, que não convenceu nas diversas oportunidades que recebeu ao longo deste ano. Até por isso a diretoria foi obrigada a ser criativa e, mesmo sem capital para investir, contratar um atleta da posição, o norte-irlandês Jamal Lewis, que pertence ao Newcastle, da Inglaterra.

No caso de Arboleda, sua alta frequência em campo se deve ao fato de ele ser um dos homens de confiança do treinador e uma referência técnica no São Paulo. Já Welington é escalado sistematicamente muito pela falta de opções, embora não falte qualidade técnica para o atleta, que já assinou um pré-contrato com o Southampton, da Inglaterra.

Restando apenas o Campeonato Brasileiro a ser disputado até o fim da temporada, o São Paulo agora poderá utilizar seus principais nomes sem "peso na consciência", já que a incidência de partidas será menor a partir de agora passadas as eliminações na Copa do Brasil e Libertadores.