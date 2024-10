Milito elogia atuação do Atlético-MG na vitória sobre o Vasco pela Copa do Brasil e projeta jogo da volta

O Atlético-MG venceu o Vasco, por 2 a 1, nesta quarta-feira, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, na Arena MRV. Depois do jogo, o treinador Gabriel Milito elogiou o desempenho da equipe, mas destacou a dificuldade que espera no jogo de volta.

"Merecemos ganhar e criamos situações para marcar mais um gol. Nossa ideia era essa. A equipe sempre teve a postura de pressionar, atacar e incomodar. É um time muito bem trabalhado por seu treinador e que tem jogadores de muita qualidade. É uma série muito equilibrada. É normal que eles estejam confiantes para o jogo da volta, porque tem uma grande equipe. Nós também temos confiança e o sonho para dar esse passo que nos colocaria na final. Para isso, temos que fazer um jogo extraordinário no Rio de Janeiro. Os jogadores sabem disso, eu sei e vamos dar tudo. Chegar à final seria muito bom e se isso não acontecer devemos ficar orgulhoso da nossa campanha na Copa do Brasil", disse Gabriel Milito.

"Tenho confiança nos jogadores. Demonstraram muitas vezes que são competitivos, hoje mais uma vez. Mesmo com um desgaste físico, jogadores que atuaram contra o Palmeiras, contra o Fluminense. O comportamento da equipe e dos jogadores me dá muita tranquilidade para esta reta final da temporada. Seja para a Copa Brasil, Brasileiro, onde temos que encontrar essa regularidade, e também para a semifinal da Copa Libertadores", completou.

A partida de volta acontece apenas no dia 19 de outubro, sábado, às 18h30 (de Brasília), em São Januário. Para garantir vaga na final da Copa do Brasil, o Atlético-MG tem a vantagem de jogar pelo empate, enquanto Vasco precisa vencer por dois gols de diferença. Uma vitória simples do Cruzmaltino leva a decisão para os pênaltis.

"O Vasco tem o sonho de jogar a final e nós também. Por isso falei que vai ser uma final antecipada. Eu tinha certeza que a eliminatória seria decidida somente no Rio e vai ser assim. Está tudo aberto, para eles e para nós. Veremos nesse jogo quem vai se impor, dominar o jogo, quem marca mais gols e defende melhor. Aí conheceremos o finalista", projetou.

Antes disso, o Galo volta a campo neste sábado, às 16h30, quando recebe o Vitória, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV. O Atlético-MG ocupa a 10ª posição, com 36 pontos conquistados. A equipe baiana é a 16ª colocada, com 28 tentos.