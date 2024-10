Campeão da Euro põe Vini no top 3 da Bola de Ouro, mas diz: 'prefiro Yamal'

Ex-jogador do Villarreal e campeão da Eurocopa de 2008, Marcos Senna diz preferir Lamine Yamal a Vinicius Júnior por "encher mais os olhos", apesar de colocar o brasileiro no top 3 da Bola de Ouro.

O que aconteceu

Ex-jogador disse que o espanhol de 17 anos "enche mais os olhos" do que Vini: "Os dois são grandíssimos jogadores, mas Yamal me agrada muito mais. No um contra um, enche mais os olhos", disse Senna, no evento de busca de talentos "American Dream by AWEX Education".

Senna incluiu Vini Júnior no top 3 para a Bola de Ouro, apesar da preferência pelo espanhol. Ao lado do camisa 7 do Real Madrid, colocou Rodri e Mbappé, do Manchester City e companheiro de Vini na Espanha, respectivamente.

Hispano-brasileiro, ex-atleta justificou que Yamal pensa melhor o jogo: "O motivo é que ele tem pausa. Quando me perguntavam sobre quem eu preferia entre Messi ou Cristiano Ronaldo, sempre preferi Messi por isso, pela pausa. Mais presença em jogo, mais diversidade de passes, entre outras coisas".

"Se tivesse a velocidade de Vinicius, seria um driblador perfeito", concluiu Senna, sobre Yamal. Com passagens por Corinthians e Juventude, o ex-volante se naturalizou espanhol e venceu a Eurocopa com La Roja em 2008.