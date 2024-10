Léo Ortiz explica fala de Tite e vê culpa de jogadores por fracassos do Fla

Do UOL, no Rio de Janeiro

Léo Ortiz falou sobre o sentimento do elenco do Flamengo após a demissão do técnico Tite na última segunda-feira. Ele admitiu que os jogadores têm responsabilidade sobre os fracassos da temporada e que houve reflexão geral após a decisão da diretoria.

Sabemos como é difícil trocar no meio da temporada todos os jogadores ou alguns. Acaba se trocando o técnico, mas longe de ser só culpa dele. A culpa dos resultados é de todos os jogadores também. Cada um tem a sua parcela nas derrotas e eliminações que tivemos. Esse reflexo ficou claro no domingo, as pessoas não estavam contentes com o trabalho de todos. Quando há essa mudança há reflexão de todos os jogadores que também se sentem culpados pelos fracassos que tivemos. Quem acaba saindo é o treinador, mas todos ficam reflexivos. Queremos buscar de volta a confiança da torcida no elenco. Demonstramos hoje nos 90 minutos, lógico que a intensidade deu uma baixada no final porque é difícil manter em uma semifinal, mas acredito que controlamos bem e sofremos pouco. Tiveram algumas bolas na trave, mas cedemos poucas chances e poderíamos ter saído com um resultado melhor.

Ortiz também explicou uma declaração recente de Tite. Na partida contra o Peñarol no Maracanã, o treinador foi questionado sobre começar com o camisa 3 no banco. Na resposta, ele disse que Léo não gostava de atuar nessa posição.

Todas as possibilidades que forem levantadas fora as que aconteceram vão ter razão. Porque o Pulgar é um jogador de seleção e vinha bem na sequência, porque é rotinado mais tempo. O Léo estava jogando muito em uma situação que não gostava até então, mas que eu precisava naquele momento e ele contribuiu em relação a equipe toda. Tite

Talvez ele não tenha se expressado da maneira como queria e acabou se criando como se eu não quisesse jogar na posição. Mas sempre houve uma relação e uma conversa muito clara minha com ele de que no início eu não estava tão confortável, mas fui evoluindo. Tanto que tive sequência como volante e fui bem. Foi talvez uma falha de comunicação dele. A minha relação com ele sempre foi muito tranquila. Se ele não estivesse aqui talvez eu também não viesse para o Flamengo. Sou grato e não tem nenhum problema. Léo Ortiz

O defensor afirmou não ter conversado com Filipe Luís sobre o posicionamento. "Não houve conversa sobre volante ou zagueiro. Nessa ele optou por me usar como zagueiro."

Léo Ortiz destacou a importância da Data Fifa na próxima semana. O Flamengo encara o Bahia no sábado e depois terá uma pausa até a próxima rodada do Brasileirão com o Fluminense e o jogo de volta da Copa do Brasil no dia 20.