Vale R$ 500 mil? Quanto 'custou' cada defesa de Hugo em Fla x Corinthians

O goleiro Hugo Souza evitou um placar ainda pior para o Corinthians contra o Flamengo, na última quarta-feira (3), no Maracanã, pela ida das semifinais da Copa do Brasil. O Rubro-Negro dominou a partida, mas venceu por apenas 1 a 0.

O que aconteceu

Hugo Souza fez sete defesas na partida do Maracanã, sendo quatro delas "difíceis". O levantamento é do FootStats.

E o arqueiro só pode ser escalado após o Corinthians pagar R$ 500 mil ao Flamengo. Hugo pertence ao Rubro-Negro e foi emprestado ao Alvinegro até o fim deste ano.

Dessa forma, o clube paulista "pagou" pouco mais de R$ 71 mil por cada defesa do goleiro. A boa atuação de Hugo deixa o Corinthians a uma vitória em casa por pelo menos dois gols de diferença da final da Copa do Brasil. Um triunfo alvinegro pelo saldo mínimo leva a disputa para os pênaltis.

Eu dei o meu melhor dentro de campo e acredito que posso ter ajudado bastante a equipe. A gente segue vivo, e eu saio daqui com uma expectativa muito boa, muito grande, porque eu sei do potencial da nossa equipe. Sei do que a gente pode fazer dentro de casa. Hugo Souza

Hugo Souza é titular no Corinthians desde sua chegada e tem papel fundamental no time comandado por Ramón Díaz. Na classificação para as quartas de final da Sul-Americana, o goleiro defendeu três penalidades na disputa diante do Bragantino.

O Corinthians trabalha para contratar o goleiro em definitivo. O presidente Augusto Melo já queria ter adquirido os direitos econômicos de Hugo, mas a cláusula de compra só passa a valer a partir do dia 10 de outubro.