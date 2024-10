Flamengo: Gabigol muda postura, e Filipe Luís pode ser a chave da renovação

No De Primeira, o colunista André Hernan informou que Filipe Luís como técnico do Flamengo até 2025 pode ser decisivo para a permanência de Gabigol no clube. O atacante tem contrato até o fim do ano e recebeu proposta de renovação por mais uma temporada.

Segundo Hernan, Filipe Luís mostrou que quer recuperar Gabigol, que mudou de postura na vitória contra o Corinthians na Copa do Brasil. O colunista do UOL detalhou a liderança do ídolo nos bastidores e contou que ele foi um dos mais aplaudidos no Maracanã.

O que se fala das pessoas próximas ao Gabigol, até mesmo ali pelo que eu ouvi conversando com um e outro no Maracanã, é que a chegada do Filipe Luís, dando moral e falando do Gabigol da maneira que ele está falando, de recuperar o jogador, pode mudar o rumo do futuro do Gabigol no ano que vem.

Isso é forte: pode ser que a gente não tenha um Gabigol no mercado no ano que vem, e sim um Gabigol renovando o contrato com o Flamengo, se tudo caminhar da maneira que está caminhando. André Hernan

'Efeito Filipe Luís'

Hernan destacou que a mudança de comportamento de Gabigol que se viu no Maracanã é efeito da aposta de Filipe Luís. Mesmo antes do jogo, o atacante já se mostrava mais confiante.

Eu conversei com uma pessoa do Gabigol ontem que disse que ele está empolgadaço. A frase era: se o Gabigol entrar, ele está com muita vontade. De fato, isso se concretizou quando o Flamengo chegou no estádio. Gabigol chegou com semblante muito concentrado, parecia aquele Gabigol que a gente via em momentos decisivos na Libertadores. Quando o Flamengo chega pro aquecimento no Maracanã, quem puxa a fila é o Gabigol.

Antes, quando estava no banco, não era o primeiro a chegar no campo, vinha com os reservas, então ele veio puxando a fila e entrou correndo, o aquecimento ontem foi num outro ritmo. Trabalho de finalização no aquecimento, era o Gabigol querendo botar a bola na rede, era um Gabigol ligado, falando em campo, gesticulando com Filipe Luís. Então, a presença do Filipe Luís mexe com o ambiente do Flamengo. Você vê um Gabigol diferente para esse jogo, é o efeito Filipe Luís. André Hernan

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao De Primeira na íntegra