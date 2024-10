Grêmio x Fortaleza: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Campeonato Brasileiro

O Fortaleza volta a campo nesta sexta-feira, contra o Grêmio, em Porto Alegre (RS). A partida, válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, vai acontecer às 21h30 (de Brasília), em na Arena do Grêmio.

ONDE ASSISTIR: A partida terá transmissão do Premiere.

O Fortaleza chega motivado para o jogo, já que pode assumir a liderança da Série A em caso de vitória. Os cearenses estão em terceiro, com 55 pontos. Um triunfo vai fazer a equipe passar Palmeiras (56) e Botafogo (57), que ainda jogarão na rodada.

O time visitante vem embalado pelas vitórias contra Bahia e Cuiabá. No entanto, os dois últimos jogos foram no Castelão e, agora, a equipe terá que mostrar força longe dos seus domínios.

Já o Grêmio segue na luta para se afastar da zona de rebaixamento. Os gaúchos não venceram seus últimos dois jogos na competição. Com 32 pontos e na 13ª colocação, os donos da casa miram um triunfo para ganharem tranquilidade para a sequência do Brasileiro. O Imortal Tricolor a quatro pontos do Corinthians, que abre a zona de rebaixamento.

FICHA TÉCNICA



GRÊMIO X FORTALEZA

Local: Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS)



Data: 4 de outubro de 2024, sexta-feira



Hora: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Davi Lacerda (ES)



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Corrêa (RJ) e Douglas Pagung (ES)



VAR: Rodrigo Guarizo (SP)

GRÊMIO: Caíque (Rafael Cabral); João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo; Pepê, Dodi (Du Queiroz) e Cristaldo; Soteldo, Braithwaite (Aravena) e Diego Costa



Técnico: Marcelo Salles (auxiliar)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Cardona e Bruno Pacheco; Zé Welison, Hércules e Tomás Pochettino; Kervin Andrade (Pikachu), Breno Lopes e Lucero



Técnico: Juan Vojvoda