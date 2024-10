Gols perdidos do Flamengo dão chance de revanche ao Corinthians, diz Ramón

Ramón Díaz confia em uma "revanche" do Corinthians no jogo de volta contra o Flamengo, pela semifinal da Copa do Brasil.

O que aconteceu

O técnico alvinegro destacou que as chances de gol perdidas pelo Flamengo na vitória por 1 a 0 na ida dão a oportunidade do Timão vingar o revés sofrido no Maracanã. A partida de volta será na Neo Química Arena, no dia 20 de outubro, às 16h.

O resultado poderia ter sido mais amplo a favor do Flamengo, mas eles tiveram chances que não concretizaram em gol. Nos deram a possibilidade de ganhar uma revanche. Creio que foi positivo para a gente, porque poderia ter sido [um placar] mais amplo. Não digo que desperdiçamos grandes chances. Tivemos três ou quatro chances, mas não aproveitamos. O resultado nos permite estar vivos para a partida de volta Ramón Díaz

Ramón também relembrou a vitória recente do Corinthians por 2 a 1 sobre o Fla, pelo Brasileirão. A partida aconteceu no dia 1º de setembro.

O Flamengo jogou muito bem o primeiro tempo, foi superior a nós, criou muito. No segundo tempo, melhoramos, o Flamengo seguiu criando, e tivemos três ou quatro chances. As nossas chances foram claras. No futebol, quando você tem chances e não faz os gols, dá chances ao adversário. Temos chance agora. Vamos jogar em casa, com a nossa torcida, em nossa casa e temos essa possibilidade de reverter o resultado. Há um mês, jogamos contra o Flamengo, e ganhamos. E não estávamos com o time completo como temos agora. Ramón Díaz

Emiliano, auxiliar de Ramón, explicou a decisão de colocar Yuri Alberto no banco, apesar da boa fase do atacante. O camisa 9 do foi poupado dos 90 minutos, entrando apenas no segundo tempo, por desgaste físico.

Aliás, a atual comissão técnica praticamente não repete escalações, tanto em copas quanto no campeonato de pontos corridos. Sempre há mudanças, sejam técnicas ou táticas.

Temos que administrar muito o esforço, porque o calendário é complicado. O Yuri jogou quatro partidas seguidas, o Héctor estava bem. Não é fácil na situação dele, mas é um cara que pode nos ajudar muito. O Yuri tinha jogado, sempre falamos que a nossa prioridade é o Brasileirão, vamos competir em tudo, mas a nossa prioridade é manter o melhor time para o sábado no Brasileirão, em geral. Aconteça o que aconteça. Emiliano Díaz

O que mais disse Ramón

Meio de campo sofre mesmo com Coronado e Garro. "Pensamos que com Coronado e Garro teríamos a bola, mas o adversário nos superou. A decisão foi nossa de ir a campo com os dois, eles não têm característica de marcação, jogam muito bem no ataque. Fica a experiência, explicamos à equipe, o erro foi nosso, não deles. Tenho que agradecer a eles pela entrega, o time não se rendeu. Isso nos permite uma pequena chance para o jogo da volta."

Fla totalmente focado no torneio de mata-mata. "O Flamengo tem só a Copa do Brasil para competir, só isso. Quando você tem apenas isso, coloca tudo em campo. Nós, não. Estamos brigando no Brasileirão, demos chances aos jovens e precisamos preservar alguns jogadores. Essa é a diferença. Por isso não jogou Yuri, Martínez, Carillo. Hoje, foi uma diferença muito grande. Temos que jogar a volta, nós em casa pressionamos, somos terríveis lá. Vocês vão ver, vamos dar tudo em campo no jogo da volta."

O que mais disse Emiliano

Equipe oscilante. "Aqui no Brasil, aprendemos que jogar de mandante é jogar de mandante. Eles aproveitaram muito no primeiro tempo, foram muito superior a nós no primeiro tempo. O Flamengo é um time tão grande quanto o Corinthians. No primeiro tempo foi muito desequilibrado, mas no segundo buscamos um maior equilíbrio. Tivemos dificuldades, mas em casa será diferente. Eles aproveitaram bem, mas vamos brigar em casa pela classificação. Vamos brigar como sempre."

Mudança de data do jogo de volta. "Somos profissionais, temos que jogar. Não podemos fazer nada, vamos seguir trabalhando e arrumar o time o melhor possível dentro do que é possível no calendário. É difícil trabalhar, não temos nada o que fazer. Não sei se há possibilidade de mudar ou não, da nossa parte é trabalhar e arrumar o time."