Gerson destaca início de Filipe Luís no Flamengo e valoriza vitória contra o Corinthians

O Flamengo venceu por 1 a 0 o Corinthians, nesta quarta-feira, no Maracanã, e saiu em vantagem na semifinal da Copa do Brasil. A partida foi a primeira sob o comando do técnico Filipe Luís. O comandante teve pouco tempo de trabalho com o elenco após a saída de Tite, na segunda-feira.

O meia Gerson falou sobre o início de trabalho de Filipe Luís.

"Futebol é dinâmico. Temos que assimilar o trabalho o mais rápido possível em pouco tempo. Às vezes não é nem treino no campo. Tem muito vídeo", disse.

Com a vitória pelo placar mínimo, um simples empate na volta classifica o Flamengo da competição. Para avançar no tempo normal, o Timão precisa triunfar contra o Rubro-Negro em Itaquera por pelo menos dois gols de diferença. Uma vitória de um gol dos paulistas levaria a eliminatória para as penalidades máximas.

O jogador valorizou a vitória no confronto de ida diante da torcida. "Gostei. Saímos vencedores da partida. É o primeiro passo. Não tem nada definido"

O confronto de volta pela semifinal da Copa do Brasil será no dia 20 de outubro. O Flamengo vai a campo com a vantagem do empate para avançar para a final.