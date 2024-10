Gabigol vai ser recuperado por Filipe Luís no Flamengo? Colunistas debatem

O estreante Filipe Luís apostou em Gabigol, que voltou a ser titular do Flamengo na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, no Maracanã, pela Copa do Brasil. No UOL News Esporte desta quinta-feira (3), os colunistas Danilo Lavieri e Vitor Guedes debateram se o treinador vai conseguir recuperar o bom futebol do ídolo rubro-negro.

Lavieri destacou que Gabigol é a primeira grande diferença de Filipe Luís em relação a Tite no Flamengo. Para Vitão, no entanto, nem o técnico nem o atacante foram tão bem.

Lavieri: Gabigol é a primeira grande diferença entre o Filipe Luís e o Tite

Pra mim, esse é o ponto central do trabalho do Tite, especialmente depois da lesão do Pedro. Por pior que esteja o Gabigol, eu não consigo ver ele atrás na fila do Carlinhos. Isso eu já tinha falado antes. O Gabigol, vamos ser justos, tinha recebido chance com o Tite e, nas vezes que entrava, tropeçou na bola e já não joga bem há um tempinho. Ok, podia ser banco do Pedro, dependendo do esquema que você montar dá até para entender ser banco do Bruno Henrique, colocando o Bruno Henrique jogando um pouco mais centralizado, apesar de eu não gostar dessa opção. Agora, ele ser a segunda opção. Para mim, ali o Tite estava realmente forçando um pouco. Esse é o grande ponto de diferença entre o Filipe Luís e o Tite. Faltou comando do Tite. Danilo Lavieri

Vitão: 'Não acho que Filipe Luís acertou com Gabigol'

Eu acho que o Filipe Luis foi mal nesse ponto ontem, não acho que Gabigol jogou tão bem. Não foi mal, não foi péssimo, mas se comparar com o Hector, do Corinthians? A grande jogada dele ia ser um baita golaço de chaleira. Só que o Corinthians tinha dois laterais muito fracos, pensando no sábado, e ele tirou o Gonzalo Plata, que é um velocista pelo lado, para encaixar o Gabigol no esquema. Eu acho que o Corinthians teria mais dificuldade com um velocista pelo lado. Foi uma atuação normal, nem do velho Gabigol nem do Gabigol recente, que era uma nulidade. Taticamente, não foi um erro bizarro, mas eu acho que o Gonzalo Plata, um velocista, se estivesse num bom dia, faria mais diferença para o Flamengo. Vitor Guedes

