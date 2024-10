Fluminense ganha do Cruzeiro e respira fora da zona de rebaixamento do Brasileirão

O Fluminense derrotou por 1 a 0 o Cruzeiro, nesta quinta-feira, no Maracanã. Com o resultado, os tricolores chegaram a 30 pontos e deixaram a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Já os mineiros seguem com 43 e desperdiçaram chance de encostar na zona de classificação para a Libertadores.

O gol da vitória dos cariocas aconteceu no segundo tempo, com Arias.

O Fluminense volta a campo no dia 17, no clássico contra o Flamengo, no Maracanã. No dia seguinte, o Cruzeiro recebe o Bahia, no Mineirão.

O jogo

O Fluminense começou a partida pressionando a saída de bola do Cruzeiro. Os donos da casa tiveram duas chances de abrir o placar antes dos dez minutos. Primeiro, Kauã Elias chutou da entrada da área e parou em Cássio. Depois, Ganso quase interceptou passe de Villalba em frente ao gol.

O Cruzeiro respondeu aos 13 minutos. Em contra-ataque rápido, a bola ficou com Kaio Jorge após dividida com Fábio. O atacante chutou, a bola desviou em Samuel Xavier e foi na trave. Na volta, ela bateu em Marcelo, mas Thiago Santos estava atento para salvar os cariocas.

O lance animou os mineiros, que cresceram na partida. Tanto que o Cruzeiro quase marcou aos 24 minutos, com Lautaro Diaz. O atacante entrou na área, mas parou em defesa de Fábio.

Na parte final, os visitantes ainda criaram boa chance com Matheus Henrique. Só que o volante finalizou pela linha de fundo. Assim, o confronto terminou empatado até o intervalo.

No segundo tempo, o Cruzeiro voltou melhor e quase marcou aos quatro minutos. Kaio Jorge foi lançado e chutou na rede pelo lado de fora. O susto fez o Fluminense mudar sua atitude. Os tricolores iniciaram uma série de finalizações que culminaram no gol dos cariocas aos nove. Ganso deu belo passe para Arias na área e o colombiano chutou cruzado para a rede.

O Fluminense seguiu com a postura ofensiva após o gol e quase ampliou em chute de Kauã Elias. O Cruzeiro só respondeu em seguida, em finalização de Marlon.

Os donos da casa continuaram melhores em campo e desperdiçaram boa chance aos 29 minutos, em cabeceio de Kauã Elias. O Cruzeiro voltou a assustar pouco depois. Matheus Henrique aproveitou cruzamento e cabeceou para grande defesa de Fábio.

Na parte final, o Cruzeiro esboçou uma pressão. No entanto, os mineiros seguiram errando muitos passes. Com isso, o Fluminense conseguiu controlar a partida para sair de campo com a vitória do Maracanã.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE 1 X 0 CRUZEIRO

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 3 de outubro de 2024 (Quinta-feira)



Horário: 21h30(de Brasília)



Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (PR)



Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Gizeli Casaril (SC)



VAR: Daiane Muniz (SP)

Cartões amarelos: Victor Hugo, Arias, Kauã Elias, Marcelo, Thiago Santos, Manoel e Keno (Fluminense); Matheus Henrique, Barreal e Wallace (Cruzeiro)

GOL

FLUMINENSE: Arias, aos 9min do segundo tempo

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier (Guga), Manoel, Thiago Santos e Marcelo (Fuentes); Martinelli, Victor Hugo (Bernal), Paulo Henrique Ganso (Lima) e Jhon Arias; Keno (Serna) e Kauã Elias

Técnico: Mano Menezes

CRUZEIRO: Cássio, William, Villalba, Zé Ivaldo (Wallace) e Marlon (Kaiki); Lucas Romero (Barreal), Matheus Henrique e Matheus Pereira; Lautaro Díaz (Peralta), Gabriel Veron (Tevis) e Kaio Jorge

Técnico: Fernando Diniz