Fifa cria nova janela de transferências pensando no Mundial de Clubes de 2025

A Fifa decidiu criar uma nova janela de transferências entre os dias 1º e 10 de junho de 2025, voltada para o novo Mundial de Clubes. A competição será disputada pela primeira vez entre 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos. O período de contratações poderá ser usufruído apenas pelas federações dos clubes que vão participar do torneio.

"As associações-membros da Fifa dos clubes que vão participar do Mundial terão a possibilidade de abrir um período de inscrição excepcional de 1º a 10 de junho de 2025 (para clubes afiliados), antes do início da competição", explica a Fifa em comunicado.

O principal motivo da criação da nova janela é para que os clubes possam se reforçar e renovar com jogadores cujos contratos terminem durante o torneio, já que o Mundial será disputado entre o final da temporada 2024/2025 e o início da temporada 2025/2026 do futebol europeu. Também haverá a possibilidade de renovação dos vínculos apenas por alguns dias, para que o atleta saia do clube ao final da competição e fique livre no mercado.

"A decisão de abrir ou não um período suplementar permanece à inteira vontade de cada associação-membro da Fifa envolvida", acrescenta a nota.

Sedes definidas e novo formato

A Fifa anunciou recentemente os 12 estádios que receberão as partidas da competição. O novo formato do Mundial de Clubes faz com que o torneio passe a ser disputado de quatro em quatro anos, com 32 equipes divididas em oito grupos de quatro. Os dois melhores de cada chave avançam para as oitavas de final.

Na disputa, 30 equipes já estão garantidas , sendo cinco delas da América do Sul: Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Boca Juniors e River Plate. A última vaga para um clube sul-americano será destinada ao campeão da Libertadores de 2024. Caso o River vença o torneio, a vaga será repassada ao Olimpia, do Paraguai, via ranking.