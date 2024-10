Entenda o que é a SPE, associação que terá papel fundamental no novo estádio do Santos

O Santos está cada vez mais perto de assinar um contrato com a WTorre para construir a nova Vila Belmiro. E para viabilizar esse acordo e deixar tudo da forma mais organizada possível, o Peixe criará, junto com a construtora, uma Sociedade de Propósito Específico (SPE).

SPE nada mais é que um modelo de organização empresarial, com um objetivo específico e atividade restrita. No caso do Alvinegro Praiano, será para debater somente assuntos relacionados a futura casa santista e terá duração de 30 anos.

Haverá um representante de cada empresa, além de um CEO - escolhido em conjunto por ambas as partes, que vai, resumidamente, dar a palavra final.

A SPE, por exemplo, absorverá os custos da arena. A operação custará cerca de R$ 19 milhões por ano (R$ 570 mi em 30 anos).

Além disso, até R$ 15 milhões do valor referente aos naming rights do novo estádio ficarão com essa sociedade. O restante será do Peixe. Ou seja, caso o contrato seja de R$ 30 milhões, por exemplo, R$ 15 mi ficará com a SPE e R$ 15 mi com o clube.

Na visão do clube, esse modelo de governança compartilhada é a melhor forma de garantir equilíbrio. "Para tanto, estará regrado em contrato e nos devidos manuais de operação os temas mais importantes, para que não haja divergências entre as partes".

A agenda para possíveis jogos decisivos, mata-mata e competições continentais estará bloqueada para o Santos. Ademais, decisões extraordinárias deverão ser definidas em quórum especializado.

Vale ressaltar que o clube será responsável pela operação das partidas e terá o poder de precificar os seus ingressos.

"O mais importante é que os direitos do Santos foram preservados nos repasses. O Santos tem uma participação nos eventos e shows e também terá o direito à integralidade do repasse no futebol. Foram negociações vantajosas para o Santos", disse o presidente Marcelo Teixeira.

As obras da nova Vila Belmiro ainda não tem uma data certa para começar. A diretoria do Santos aguarda o Pacaembu para, aí sim, dar início à reforma do Urbano Caldeira.