Dupla do Palmeiras está entre os melhores zagueiros sub-23 do mundo; veja ranking

Os zagueiros Vitor Reis e Kaiky Naves, formados na base do Palmeiras e atualmente na equipe profissional, estão entre os melhores defensores sub-23 do mundo de acordo com ranking divulgado pela Cies Football Observatory nesta quinta-feira.

Entre os dois, Vitor Reis é o mais novo, com 18 anos e ainda não completou um ano no time profissional. O zagueiro fez sua estreia pela equipe de Abel Ferreira no dia 26 de junho, pela 12ª rodada do Brasileirão, contra o Fortaleza. Ao todo, ele tem 15 jogos e dois gols marcados.

Kaiky Naves, por sua vez, fez 14 jogos no ano, 12 como titular. O atleta de 22 anos está no time de cima de forma definitiva desde 2023 e tem, ao todo, 35 partidas com a camisa do Verdão. Sua estreia no time profissional foi em 2021, contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão.

Vitor Reis aparece na sexta posição do ranking, com 80.6 pontos, enquanto Naves está em nono lugar, com 78.6, empatado com Martin Vitík, do Sparta Praga, da República Tcheca. Outro brasileiro que aparece no ranking é o ex-Corinthians, Murillo, que atualmente defende o Nottingham Forest, da Inglaterra.

Veja o ranking completo:

1. Levi Cowill (Chelsea)



2. Ryan Flamingo (PSV)



3. Willian Pacho (PSG)



4. Ousmane Diomandé (Sporting)



5. Pau Cubarsí (Barcelona)



6. Vitor Reis (Palmeiras)



7. Murillo Costa (Nottingham Forest)



8. Enzo Boyomo (Osasuna)



9. Kaiky Naves (Palmeiras)



9. Martin Vitík (Sparta Praga)