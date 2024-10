Decisivo, Hugo Souza vê 'aula de resiliência' do Corinthians no Maracanã

Hugo Souza fez jus aos R$ 500 mil que custou para entrar em campo contra o Flamengo e exaltou a "resiliência" do Corinthians no Maracanã.

O que aconteceu

O goleiro do Corinthians foi destaque entre os companheiros, com pelo menos cinco defesas decisivas que ajudaram a definir a vitória magra do Flamengo por 1x0, no jogo de ida da semifinal pela Copa do Brasil.

Hugo exaltou a "resiliência" do Timão, que segue vivo para a partida de volta, na Neo Química Arena. O arqueiro confia na força da torcida para reverter o placar em casa.

A gente está vivo, muito vivo, principalmente quando a gente decide em casa. Na arena a gente é muito forte. Demos uma aula de resiliência, o Flamengo é muito forte, ainda mais jogando aqui. Sofremos e fomos resilientes. Fiz algumas defesas, mas estou aqui para isso. Agora, vamos decidir em casa e, se Deus quiser, vamos buscar a classificação Hugo Souza, na saída de campo, ao Premiere

A escalação do goleiro, emprestado pelo Flamengo ao Corinthians, custou R$ 500 mil aos cofres alvinegros. Isso porque há uma cláusula que impede o jogador de enfrentar o clube que detém os seus direitos econômicos sem uma multa.

Augusto Melo, presidente do Timão, disse erroneamente que poderia exercer o direito de compra do atleta a partir do dia 1º de outubro. No entanto, a cláusula de compra só passa a valer a partir do dia 10.

Com o resultado, o clube paulista pode levar a decisão para os pênaltis com uma vitória simples diante do Rubro-Negro. A partida de volta da semi da Copa do Brasil está marcada para o dia 20 de outubro (domingo), às 16h (de Brasília).