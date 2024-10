Criciúma vence Atlético-GO e dorme no G12 do Brasileirão

Nesta quinta-feira, pela 29ª rodada do Brasileirão, o Criciúma recebeu o Atlético-GO no Estádio Heriberto Hülse e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Rodrigo e Fellipe Mateus.

Com o resultado positivo, o Tigre, que estava em 14º, pulou para a 11ª posição, agora com 35 pontos. Assim, abriu sete de diferença em relação ao Corinthians, primeiro time do Z4, e entrou no G12, zona que garante vaga na Copa Sul-Americana de 2025. Do outro lado, o Atlético-GO seguiu em situação crítica. O Dragão é o lanterna na tabela, com 21 somados.

O Criciúma retorna aos gramados somente no dia 18 (sexta-feira), contra o Botafogo, pela 30ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 20h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. No mesmo dia e pela mesma rodada, o Atlético-GO duela diante do Cuiabá. Desta vez no Estádio Antonio Accioly, às 19h.

O primeiro tento da partida saiu aos 42 minutos da etapa inicial, com Rodrigo. O atleta aproveitou o cruzamento de Matheusinho e, de cabeça, completou para o fundo das redes.

Já Fellipe Mateus fez o segundo do Tigre no jogo, desta vez aos dois minutos da etapa final. Com passe de Allano, o jogador finalizou de primeira e encobriu o goleiro Pedro Rangel.

FICHA TÉCNICA



CRICIÚMA 2 X 0 ATLÉTICO-GO

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina (SC)



Data: 3 de outubro de 2024, quinta-feira



Hora: 19h (de Brasília)



Árbitro: João Vitor Gobi (SP)



Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)



VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

GOLS: Rodrigo, aos 42? do 1ºT (Criciúma), e Fellipe Mateus, aos 2? do 2ºT



Cartões amarelos: Allano, aos 41? do 2ºT (Criciúma); Pedro Rangel, aos 30? do 1ºT, Alejo Cruz, aos 26? do 2ºT, e Luiz Fernando (Atlético-GO)

CRICIÚMA: Gustavo (Ronald); Dudu (Claudinho), Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto (Ronald) e Newton; Allano, Matheusinho (Jonathan) e Fellipe Mateus (Marquinhos); Bolasie (Felipe Vizeu)



Técnico: Claudio Tencati

ATLÉTICO-GO: Pedro Rangel; Bruno (Joel Campbell), Adriano Martins, Alix Vinicius e Alejo Cruz; Roni, Baralhas e Rhaldney (Jean Carlos); Matías Lacava (Shaylon), Janderson (Luiz Fernando) e Jan Hurtado (Derek)



Técnico: Umberto Louzer